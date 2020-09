"No hay condiciones para pensar en abrir aulas": Claudia Pavlovich

No hay condiciones en estos momentos de pensar en abrir aulas para regresar a clases presenciales, se buscará la forma de llegar con cuadernillos de trabajo a todas las comunidades, manifestó la Gobernadora del Estado. Claudia Pavlovich Arellano aseguró que primero se debe garantizar la salud y en las zonas donde no haya condiciones para llegar a través de los medios digitales, se buscará la forma de hacerlo a través de otros medios. “De ninguna manera en estos momentos hay condiciones de abrir, primero es la salud. Están haciendo una plataforma y con cuadernillos de trabajo donde se va a llegar a todas esas personas que no tienen acceso a internet”, dijo. En algunas comunidades del Estado e incluso colonias dentro de la ciudad no hay la infraestructura para que las compañías de Internet puedan proveer el servicio, recalcó. | Julián Ortega