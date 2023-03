No fue por la cuenta el motivo de la riña en la Cervecería 19: Fiscalía de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- El motivo de la riña en la Cervecería 19, de la Plaza Andenes no fue por la cuenta, sino porque Carlos Bernardo "N" no quiso seguir tomando con los imputados, reveló la Fiscal Claudia Indira Contreras.

Claudia Indira Contreras,

Fiscal General del Estado de Sonora.

La servidora pública, informó que el hombre asesinado el 21 de febrero en el estacionamiento de dicha plaza convivió con sus agresores pero al negarse a continuar ingiriendo bebidas alcohólicas en otro lugar, inició una discusión que terminó en golpes que le quitaron la vida.

Resaltó que la víctima presentó 1.6 grados de alcohol en la sangre, y al no ser detenidos el ex gerente y su amigo, quienes están judicializados, no se les practicó un examen toxicológico.