No existen remedios caseros ante Covid-19: Enrique Clausen

HERMOSILLO, Sonora.- No existe remedio casero que proteja ante Covid-19, como el dióxido de cloro, aceites esenciales, el ajo o los sorbos de agua cada 15 minutos, ya que lo indicado por las autoridades sanitarias para evitar el contagio del virus es la regla de tres, señaló Enrique Clausen Iberri.

El Secretario de Salud Estatal subrayó que esta consiste en lavado de manos, uso del cubrebocas y la sana distancia, siendo la mejor prevención frente al patógeno.También es muy importante evitar lugares donde haya personas enfermas, agregó.

Subrayó:

Muchos salen a la calle sintiéndose muy valientes, a respirar aire fresco, pero después regresan a su casa contagiados y su próxima salida es al hospital para respirar con la ayuda de oxigeno”.



Los pacientes llegan a los hospitales, explicó, y no saben dónde se infectaron ni a cuántas personas arriesgaron, el mismo día que ingresan fallecen, dijo el funcionario.



“Esa es la dura realidad del Covid, no la que muchos nos quieren pintar para que dejemos de protegernos, quedarte en casa no te va a matar, salir y encontrarte con el virus, probablemente sí, por favor no te arriesgues", señaló.

Por otra parte, Clausen Iberri informó que este 27 de septiembre se registraron 3 defunciones por Covid-19 para sumar un total de 2 mil 883 fallecimientos, y se confirmaron 141 nuevos contagios, acumulándose 33 mil 097 casos confirmados de la enfermedad.