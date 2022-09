No esperaba Roberto Hernández goleada sobre Atlético La Paz

Aunque feliz por el resultado que consiguió su equipo el pasado martes en el estadio Héroe de Nacozari, el DT de Cimarrones, Roberto Hernández, admitió que no esperaba imponerse por goleada de 4-0 al Atlético La Paz.

Si bien, los sonorenses venían de caer en Morelia y Celaya y sabían que era urgente sacar puntos en casa, el duelo de la jornada 10 terminó pareciendo incluso fácil para los dirigidos por el michoacano.

“No, no esperaba que fuera el resultado así, pero todo es condiciones lo que sucede dentro del terreno de juego. Esperaba un juego muy difícil, como fue el primer tiempo, después supimos resolver en momentos muy puntuales.

“A los 19 minutos hicimos el primer gol, cuando el rival estaba ahí todavía descifrando un poco los momentos del juego, y eso nos abrió el panorama; ahora, después de eso nos salvamos de una que casi es gol y nos salvamos de otra donde Gabino (Espinoza) hizo una atajada extraordinaria”, recordó Roberto Hernández.

Esta ha sido la victoria más holgada que el conjunto cornudo ha tenido bajo el mando de su nuevo timonel, aunque ya habían logrado una goleada en la jornada 3, cuando doblegaron 3-0 a Mineros de Zacatecas, también en Hermosillo.

“Hay momentos del juego, y hay rivales también; a veces pareciera que subestimamos mucho al rival, a veces pareciera que le cedemos mucho la iniciativa al rival, y no está bien, hay rivales como estos de ahora, que no concretan porque Gabino estuvo muy bien, o porque no estuvieron tan certeros ofensivamente.

“No estoy menospreciando al rival que tuvimos enfrente, sino que hay calidades, hay formas y hay momentos; hay rivales que las aprovechan, hay rivales que no te perdonan y después hay que remar contra corriente”, agregó Hernández.