“No es momento de bajar la guardia” contra Covid: Salud

HERMOSILLO, Sonora.- No es momento de bajar la guardia, las medidas de confinamiento deben seguir para no volver a aumentar la ocupación hospitalaria en el Estado, afirmó el director general de Atención Hospitalaria en Sonora, Héctor Clemente Baltierra Ochoa.

“Ha disminuido la ocupación hospitalaria, lo cual ha mejorado mucho la situación. Nos encontramos en un 40% de forma general a nivel Estado, pero eso no quiere decir que sea momento de bajar la guardia”, advirtió.

No es una invitación a salir para nada, al contrario, es una invitación a continuar las medidas que tanto tiempo se han dicho, como es no salir a actividades no esenciales, el uso obligatorio de cubrebocas y lavado de manos”.