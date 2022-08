Niños crecidos en “pandemia” son más susceptibles a enfermar: Especialista

HERMOSILLO, Sonora.- Los niños crecidos en pandemia son más susceptibles a enfermarse en este regreso a clases, por la carencia de anticuerpos que no desarrollaron durante el aislamiento, advirtió la infectóloga pediatra, Karelyn Dávalos Rosas.

Son los niños los más susceptibles a enfermedades, porque han estado encerrados durante mucho tiempo, y no han estado expuestos a enfermedades propias de la infancia, y de su etapa de la vida correspondiente. Este regreso a clase puede haber brotes de enfermedades como diarrea, varicela, especialmente si no están vacunados”, expuso. “Enfermedad de mano, pie y boca, o infecciones respiratorias como gripa, influenza o el mismo Covid, pero todas son propias de la infancia, benignas y no representan un impedimento para el regreso a clases”, señaló.