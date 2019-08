Niño atropellado en Navojoa regresa a clases

NAVOJOA.- Luego de estar cuatro meses convaleciente y recuperándose de las múltiples lesiones que sufrió cuando fue atropellado al salir de la escuela en medio de una persecución de la Sedena, Jorge Alfredo Guzmán regresó a clases en una nueva etapa que vivirá en la secundaria.



Fue el 8 de mayo de este año cuando el niño de 11 años de edad salió de la escuela primaria en la colonia Mocúzarit y se percató de una motocicleta a exceso de velocidad, la cual aseguró que esquivó, pero no vio que atrás venía un vehiculo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cual dijo, lo arrolló.

Reportan delicado a niño atropellado en Navojoa



"Mi mamá me ha dado mucha fuerza, me ha dado mucho ánimo y le digo que muchas gracias", expresó el pequeño, quien se graduó de primaria con calificación perfecta, mérito que le valió para que la generación escolar lleve su nombre.



Fueron meses largos los que Jorge estuvo internado en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón, pero en los momentos de desesperación fue el amor por su familia lo que alivió su angustia.



"Pensaba mucho en mi familia principalmente, ya quería verlos y tenía ganas de estar en mi casa", manifestó.



Su sueño era asistir a su graduación a lado de sus compañeros, pero no fue posible ya que estaba internado y por recomendación médica, aunque una persona de buen corazón se ofreció y le transmitió en vivo todo el evento, mencionó.



"La miré en vivo (la graduación), me la transmitió en vivo un señor que le llaman ‘Cuate’ Echeverría", apuntó.



Jorge aún está en recuperación y tiene una de sus piernas enyesada y sujeta con un aparato que le ayuda para la estabilidad, pero su sonrisa, su ánimo y sus sueños son grandes, pues ya piensa en terminar la secundaria para en un futuro estudiar Ingeniería en Mecatrónica.