Niña invidente cumple sueño de ser ‘youtuber’; graba en Guaymas

GUAYMAS, Sonora.- Valeria Gutiérrez Gallegos, a sus 8 años de edad, no conoce las limitaciones, dado que todas las metas y sueños que se ha trazado en su corta edad, las ha cumplido, y la más reciente fue convertirse en "youtuber", pero ahora quiere ser famosa y viajar.

La estudiante de tercer grado de primaria, quien es invidente, desde hace un año empezó a pedirles a sus padres Melina Gallegos y Fabián Gutiérrez, su ayuda para crear un canal de YouTube, para poder presentar sus videos.

Al no obtener una respuesta positiva de sus papás, la pequeña guaymense buscó el apoyo de su tía Lirio Marcela Gutiérrez Bojórquez, quien ha sido su cómplice en cada una de sus ocurrencias y logró convencerla.

Mi tía no sabía nada de YouTube hasta que vino mi prima Estéfany, y pues ella también me apoyó, y estuvimos grabando videos y enseñó a mi tía lo que iba a hacer", externó la pequeña nacida en Obregón y radicada en Guaymas.

Su inquietud nació al escuchar varios canales de famosos ‘youtubers’, donde relatan experiencias en diferentes lugares y aunque le parecía una actividad fácil, al ponerlo en práctica se dio cuenta que no era sencillo, pues a casi dos meses de iniciar este proyecto, todavía siente pena al grabar sus videos.

En su canal de YouTube, Valeria ha publicado seis videos en interiores y uno en exterior, que han sido vistos cientos de veces por sus 404 suscriptores o crayolas, como ella le llama a sus seguidores, y tiene varios en edición.

El próximo video que tiene planeado realizar es el día 14 de febrero, en las calles principales de Guaymas, vestida de rojo, entregando paletas de corazón a las personas que se encuentre a su paso, deseándoles Feliz Día del Amor y la Amistad.

"Quiero ser famosa, viajar a muchas partes con mi tía para grabar videos, quiero hacer un libro y dar muchos autógrafos, cuando salgo a la calle con mis papás ya hay gente que me conoce, me grita crayola y eso me gusta, se siente muy padre", finalizó.

Fue insistente

Primero lo veía así como un juego y jugábamos a ser ‘youtubers’, grabábamos a cada rato videos en mi cama, de hecho tenemos muchos videos ahí guardados porque jugábamos", subrayó.

Hoy en día, una persona al conocer la inquietud de la niña, se ofreció a grabarlos y editarlos sin cobro, de una manera más profesional para cumplir su sueño de convertirse en famosa.