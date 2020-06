"Ni perdón ni olvido", 11 años de lucha por justicia ABC

HERMOSILLO, Sonora.- Ni perdono ni olvido, son las palabras que cada 5 de junio retumban por todo Hermosillo, en el País y en el mundo entero, ya que es una fecha que no se olvidará por la muerte de 49 niños y más de 100 lesionados por el incendio de la Guardería ABC.

Este día los padres de niños fallecidos en el incendio se dieron cita a las afueras de lo que antes era la Guardería de sus pequeños, donde soltaron 49 globos blancos, rosas y azules, que representan las 49 almas que hoy, a 11 años, están con Dios.

Juania Luna, mamás de Jonathan, dijo que al pasar de los años el dolor sigue pero la lucha por la justicia también y seguirán luchando por una justicia que ven lejana y a al pasar de los años no ha llegado.

“Estos momentos son tristes porque recordamos la fecha en la que murieron la mayoría de nuestros hijos e hijas que estaban dentro de la Guardería ABC, en mi caso falleció mi hijo.

“Desde hace 11 años iniciamos una incesante lucha para exigir justicia a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en nuestro País para que se nos diga toda la verdad de por qué nuestros hijos murieron cuando se suponía que los dejamos seguros y a salvo mientras cumplíamos una jornada más de trabajo”, recalcó.

El esclarecimiento de los hechos donde fallecieron 49 menores, es la deuda que tiene que solventar el estado mexicano, indicó Juanita Luna, por lo que esperan cumpla el Presidente Andrés Manuel López Obrador con su compromiso, el de justicia.

“Hoy son 11 años que nuestros hijos no están con nosotros y muchos de los sobrevivientes siguen en su lucha, este día no se olvida mientras tengamos vida, y mientras no haya justicia vamos a seguir luchando.

“Que el verdadero culpable de la muerte de nuestros hijos pague una condena, no es justo que se siga paseando por las calles y encontrándonos con el, no es justo y ya basta, queremos las madres tener un duelo, ya son 11 años y seguimos tocando puertas, para nosotros no hay ningún color, solo el de justicia”, manifestó.

A las afueras se realizó también una misa, así como el pase de lista de los 49 niños que fallecieron, donde gritaron “no debió morir”.