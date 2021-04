Necesitan un millón de pesos para trasplante de médula de Ángel José

SONORA.- Como si fuesen super héroes de ciencia ficción, Ángel José Barragán Luzanilla y su madre Edith se han dado a la tarea de juntos vencer el cáncer de sangre que ataca al menor desde hace 3 años, e iniciaron la misión más importante de sus vidas: Conseguir un trasplante de médula.

Sabemos que va a ser difícil, nos dijeron que ocupamos como mínimo un millón de pesos para lograrlo, pero la verdad es que no vamos a rendirnos, aunque la suma suene grande, no es imposible para nosotros, expresó convencida la super mamá.

CON FE Y OPTIMISMO

Siendo sus principales armas la fe y el optimismo, juntos han sabido librar, desde los 12 años de Ángel, todas las batallas que la leucemia mieloide aguda les ha presentado.

Por ello, consideran que en esta ocasión no habrá una diferencia en el resultado, y entregados a Dios y los doctores, podrán salir triunfadores “de esta pelea”.

A pesar de la fuerte noticia, para Edith lo más importante fue saber que su hijo tenía posibilidades de curarse, por ello ha decidido empezar actividades que le ayuden a conseguir el recurso para salvarlo.

Yo sé que ahorita todo es muy difícil y que nadie me va a regalar el dinero, pero sólo pido que me apoyen, que me compren los boletos de las rifas que haga, que participen en las actividades, y que me ayuden a juntar el recurso, solicitó.