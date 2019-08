Navojoenses amenazan con bloqueo carretero

NAVOJOA.- Vecinos del fraccionamiento La Joya hicieron un llamado a la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón para que atienda las carencias de los servicios públicos en su sector, de lo contrario, bloquearán la carretera a Huatabampo.



Urbano Romero, habitante del lugar, manifestó que desde febrero hicieron varias peticiones a la administración, como arreglo de calles y drenajes, recolección de basura, mantenimiento de luminarias y vigilancia, pero nunca recibieron respuesta.



"Hizo un sinfín de promesas (la alcaldesa) de las cuales hasta hoy en día no se ha cumplido ninguna", lamentó.



Ante las continuas peticiones, expuso que la alcaldesa de Navojoa les sugirió que solicitaran los servicios a través de las diferentes dependencias, lo cual realizaron, pero sin obtener resultados."Nos sentimos muy abandonados, y esto nos está generando más problemas, en el caso de las lluvias no son charcos son piscinas olímpicas las que tenemos en el fraccionamiento", enfatizó.



Los afectados son unas 260 familias, apuntó, y de no ser atendidos están dispuestos a tomar medidas drásticas como el bloqueo de vialidades.



Los habitantes también pidieron la intervención de la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, debido a que el Municipio no ha hecho nada.