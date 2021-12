Navojoa: Vence Elena al Covid tras larga y difícil batalla; agradece a la Virgen

NAVOJOA.- El Covid-19 llegó silencioso. Con 20 días postrada en cama y aún con oxígeno conectado, Elena apenas podía respirar; el pronóstico médico no era bueno.

El 15 de septiembre pasado, a sus familiares les dijeron que rezaran, pues la mujer de 35

años de edad podría no amanecer con vida.

Ella escuchó el desalentador pronóstico y como todos los días se aferró a su fe y pidió a la Virgen de Guadalupe una segunda oportunidad, pues deseaba con todo el corazón ver crecer a sus dos hijos, de 8 y 10 años de edad.

“Sentí que rezar me ayudaría porque como bien me dijo el doctor, no nos queda más que rezar, porque ya no me podía poner más medicamentos, ya no estaba en sus manos”, recordó.

El pronóstico no se cumplió y sus plegarias fueron escuchadas porque, aunque pasó diez días más en cama, empezó a recuperarse.

Dijeron que tal vez no amanecería y amanecí, ya al siguiente día pude comer un poco mejor y dormir sin tanto dolor de espalda”, recordó.

En agradecimiento y para cumplir su manda, anoche le rezaron a la Virgen de Guadalupe, además se vistió en honor a la Guadalupana.

“Me pusieron el hábito de la Virgen por una manda que hicimos cuando tenía Covid-19”, mencionó, “recuerdo que lo más desesperante era no poder respirar con normalidad”.