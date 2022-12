Navojoa: Pedalea don Miguel vendiendo sus productos

NAVOJOA.- En su bicicleta, don Miguel Figueroa, de 87 años de edad, carga sillas de madera y otros objetos del mismo material que él mismo elabora y pedalean largas distancias para ganarse la vida vendiendo sus productos.

“La gente me pregunta que hasta cuándo voy a seguir trabajando y yo les respondo que hasta que me muera”, expresó sonriente el residente del fraccionamiento Laureles.

Ahí afuera de la casa de su hijo, a la sombra de un árbol fabrica a mano mesas, sillas, y herramientas de madera que vende por las calles de la ciudad.

“Hago tablas, bolillos, mesas, sillas, manitas para rascar la espalda”, detalló, “trabajo la madera desde el año de 1960”.

Con lo que gana se mantiene él y a la compañera de su vida, dijo,aunque el dinero no vale lo mismo que en aquellos años.

Ya no alcanza, hay días que vendo un poquito pero hay otros que no vendo nada”, expresó, “todo subió mucho, está muy caro todo, el dinero no vale”.