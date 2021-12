Navojoa: Cumple doña Lucía 104 años de edad sin bajar la guardia

BUIYACUSI, NAVOJOA.- Las “tormentas” y tristezas pasan, la amenaza del Covid-19 permanece, hace quince días sufrió la muerte de una de sus hijas y ahora la fractura de uno de sus brazos, así llegó ayer doña Lucía Sombra Meza a sus 104 años de vida.

Sentada en una silla en el patio de su casa en la comunidad de Buiyacusi, la centenaria mujer no celebró, pues lleva aún el luto en el alma, en el corazón, pues de nueve hijos ya le quedan tres.

No he podido ir a trabajar porque me caí en la noche y me quebré el brazo”, mencionó la abuelita, quien con el dinero que recibe del Gobierno Federal por ser una adulta mayor, compra verduras y las vende en las calles del Centro de Navojoa.

Este año no hubo celebración como la que le hicieron cuando llegó a los 100 años y le organizaron un gran baile en la comunidad de Masiaca, de donde es originaria. Su hija de 72 años de edad recién murió víctima de la diabetes.

“Cuando llegué, los doctores y enfermeras me conocen, me preguntaron que si qué me pasó”, dijo con alegría de sentir el cariño de la gente.

Como cada aniversario, desde hace 40 años, cuando uno de sus hijos se fue a los Estados Unidos de mojado, espera recibir de regalo una noticia de su vástago, Porfirio Valenzuela Sombra, a quien no ve desde entonces.

Que Dios les dé la vida larga así como a mi, a toda la gente que me quiere”, expresó al tiempo que repartía bendiciones a sus visitas.

Doña Lucía se gana la vida invirtiendo el apoyo que recibe del Gobierno Federal, pero hace quince días que no trabaja porque se quebró el brazo derecho.

“Mala suerte, yo ya estaba acostada y me levanté en la noche”, narró, “me enredé el pie con una bolsa de plástico y me caí”.