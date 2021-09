Navojoa: Don Maximiliano celebra 91 años labrando la tierra

EL RECODO, NAVOJOA, Sonora.- De buena madera y con fibra, Maximiliano Galaviz es un hombre que tiene casi un siglo de vida y labra con sus manos la tierra donde produce nopales en una pequeña parcela ubicada en la comunidad de El Recodo de este municipio, actividad con la que se gana la vida.

Ayer el hombre de origen Mayo cumplió 91 años de edad y lo celebró como todos los días, trabajando con su pala, desyerbando el espacio donde tiene sus nopales, pues del trabajo del campo ha vivido toda su vida.

Mis papás fueron campesinos y yo también toda mi vida he sido campesino”, comentó, “yo trabajo en el campo desde los 12 años de edad y con eso saqué adelante a mi esposa y dos hijos”, comentó.

Usa una muleta para ayudarse a caminar, mencionó, pero cuando trabaja la sustituye con la pala, de la cual se apoya mientras camina unos 50 metros hacia sus parcelas.

“Me puse a sembrar nopales porque la gente los procura mucho, vienen señoras de Navojoa, a veces vendo 50 pesos (una cubeta) o a veces hasta los 100 pesos”.

AUNQUE SE SIENTE MUY CANSADO, LE GUSTA TRABAJAR

Aunque reconoció que se siente cansado, sus manos lucen firmes, agrietadas y callosas por el arduo trabajo que realiza desde hace décadas y desde que sale el Sol cada día.

“Ya me siento cansado, mi esposa murió hace muchos años, tengo un hijo ya grande, trabaja como regador y una hija también ya grande”, comentó, “yo trabajo, me hago comida, me preparo el café y siembro y cosecho”.

Aunque recibe la ayuda federal para los adultos mayores y es pensionado de un ejido, enfatizó que le gusta trabajar, ejemplo que deben seguir los jóvenes.

Algunos jóvenes ya no se preocupan por ayudar a la sociedad, se la llevan en la calle y a muchos chamacos les gusta mucho lo ajeno”, expresó, “yo les digo que deben trabajar”.

Tiene 15 nietos, mencionó, y más de 35 bisnietos, quienes son su más grande tesoro.