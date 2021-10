Navojoa: Hace 70 años aprendió don Alejandro a hacer panelas y requesón

TIERRA BLANCA TESIA, NAVOJOA.- De cuatro vacas que tiene Alejandro Huicosa Félix, de 80 años de edad, obtiene la leche para elaborar panelas y requesón, oficio que es una herencia de su madre y con el que se gana la vida.

El adulto mayor, quien es originario de la comunidad de Tierra Blanca Tesia, dijo que desde los 10 años aprendió a elaborar productos lácteos.

Aunque durante toda la vida ha vivido de sus animales, dijo que cada vez es más pesado pues a su edad se le dificulta cuidarlos.

“Ya me pesan los años a mi, tengo dos vaquillas que son cuatas y bien vaquetonas (vagas), salen corriendo y yo no las puedo seguir porque camino despacio”, expresó.

Además de las dificultades por su edad, dijo que con la sequía que se vivió del año pasado al verano de este 2021, tuvo que vender parte de su hato.

Hubo mucho animal que se murió, a mí no se me murió ninguno, pero tuve que venderlos, me quedé con cuatro vacas nada más”, apuntó.