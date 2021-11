Navojoa: Arriba de su carreta, Ramona deja atrás momentos difíciles

NAVOJOA.- Los golpes y maltrato sicológico que recibió de parte de su esposo, quien incluso en una ocasión la encañonó con un arma de fuego, no doblegaron a Ramona Borbón, de 68 años de edad, quien en una carreta jalada por su fiel corcel “Alacrán” sale a juntar cartón y chatarra.

Mi esposo me abandonó, era muy grosero conmigo, me golpeaba, una vez me puso una pistola en el pecho”, recordó, “me dejó con siete hijos chiquitos y me puse a trabajar haciendo ladrillo, ordeñando vacas y juntando cartón, los saque adelante y les di estudio”.