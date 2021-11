Navojoa: A Jesús se le quema su casa y entre las brasas sólo queda una imagen de San Judas Tadeo

NAVOJOA, Sonora.- En medio de las cenizas y las brasas de madera que aún seguían al rojo vivo, firme, estático, permanece de pie una imagen de yeso de San Judas Tadeo, y fue lo único que no consumió el fuego, dijo con asombro Jesús Leobardo Gaxiola Sánchez, a quien se le quemó su casa en la colonia Misión del Sol.

Él estaba dormido, narró, cuando a las 03:00 horas del jueves un intenso calor en la cabeza lo despertó y vio como el fuego devoraba todo a su alrededor; a la imagen de San Judas, que hace siete años su hija menor se sacó en una rifa, atribuye el milagro de haber salido con vida.

Salí a como pude, en boxer y me quemé las manos abriendo el candado”, abundó, “me quemé las piernas, manos y brazos”.

Apenas pudo escapar de las llamas, y ya al estar afuera de su domicilio ubicado en el callejón Río Sonora, entre Guaymas y Cananea, en la colonia Misión del Sol, vio como se extinguió su patrimonio que construyó con esfuerzo a lo largo de los años.

“Acababa de cobrar un dinero y se me quemó, también mi tarjeta de ayuda para discapacitado porque sufro de laberinto”, añadió, “me quedé sin ropa, afortunadamente mis hijos y esposa estaban en la casa de su abuela”.

El hombre de 61 años de edad pide el apoyo a la ciudadanía e indicó que ocupa ropa (36 de cintura), zapatos del siete y medio o cualquier ayuda que puedan brindarle.

No sé cómo empezó el incendio, pero me quedé sin nada”, reiteró, “no tengo celular pero me pueden encontrar aquí (Río Sonora, entre Guaymas y Cananea, en la colonia Misión del Sol) a un lado de la colonia Tepeyac”.