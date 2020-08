Nada detiene a Lucía: A sus 102 años, aún sale a trabajar

NAVOJOA, Sonora.- A sus 102 años de edad, Lucía Sombra Meza se sabe vulnerable al Covid-19, pero asume el riesgo y sale a trabajar vendiendo sus productos.

La mujer originaria de la comunidad de Buiyacusi -a 11.5 kilómetros del casco urbano- sale cada mañana de su casa con su cubrebocas y, encomendándose a Dios, viaja al Centro de la ciudad para vender chiltepines, nopales y algunas verduras.

La señora Lucía dijo estar sana y confiar en su sistema inmune, por eso decidió seguir trabajando, aunque desde que inició la contingencia sanitaria sus ventas bajaron 70%.

Casi no estaba vendiendo pero ya se está componiendo, ya se ve más gente en la calle”, expresó, “y ni modo, hay que seguir buscando, pero cuidándose”.

La adulta mayor dijo que invierte el apoyo de la tercera edad que recibe del Gobierno federal en productos comestibles, los cuales revende por el Centro de la ciudad.

“Mi esposo murió cuando yo tenía 39 años, desde entonces yo he trabajado porque me dejó siete hijos chiquitos”, recordó, “primero elaboraba costuras, pero ahora con el dinerito que me dan de tercera edad compro y vengo a vender chiltepín, orégano, nopales y yoyomos”.