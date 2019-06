Multan a unidades del transporte urbano en Navojoa por no encender el aire

NAVOJOA, Sonora.- Por no traer el aire acondicionado encendido, seis unidades del transporte urbano de esta ciudad fueron sancionadas con 8 mil pesos cada una y podrían multar a más si para el próximo lunes no ofrecen el servicio con refrigeración, advirtió Luis Arturo Castro Jaime.



El delegado de Transporte en Navojoa indicó que de la flotilla de 47 camiones, son 20 los que cuentan con refrigeración, pero sólo once de ellos la utilizan.



Seis camiones ya fueron multados pero ahorita ya andan once trabajando con aire, andamos al 55% de unidades con refrigeración", abundó.

Para el próximo lunes, dijo, ya podrían andar los vehículos restantes con aire acondicionado encendido.



"El lunes comienza otra vez otro chequeo para ver cómo andan y si ya todos están cumpliendo con esa disposición", apuntó.



Una de las causas por las que algunos camiones no encienden el aire, justificó, es por traen los cristales rotos a causa del vandalismo.



"El problema es que les quiebran los vidrios en los barrios, en el panteón, en las colonias de la periferia, ya cuando dan la última vuelta", lamentó el funcionario, "no tengo el dato pero la mayoría han sido vandalizadas".