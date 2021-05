Mujeres de Sociedad Civil y medios respaldan “A mí también me pasó...”, dice la FGJE

HERMOSILLO, Sonora.- Como un llamado a tiempo a las mujeres de Sonora que pudieran estar viviendo circunstancias de violencia para que conozcan, y se acerquen a los Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Sonora a recibir protección y orientación legal así como el acompañamiento al decidir interponen una denuncia, este día se realizó la presentación del programa de difusión denominado “A mí también me pasó…”.

La Fiscal General del Estado de Sonora dio a conocer dicha propuesta que consiste en 9 versiones de spots, cuyos mensajes surgen de vivencias reales de mujeres usuarias de esta Fiscalía, que han transitado a una vida libre de violencia. En una propuesta creativa de fotografía y producción, las mujeres comparten sus vivencias y buscan con ello la empatía de aquella niña, adolescente o mujer que pueda vivir una circunstancia similar.

Frente a Directivos de los principales Medios de Comunicación en el Estado, mujeres representantes de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, instituciones de asistencia privadas, cámaras empresariales, representantes de la academia y personal de la FGJE, se presentó el programa mediático.

Acompañada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, la Rectora Electa de la Universidad de Sonora, la Titular del Instituto Sonorense de la Mujeres y la Vicefiscal de Feminicidios y delitos por razones de género de la FGJE, la Fiscal General de Justicia en el Estado al inicio del evento destacó: “el estar todas y todos juntos aquí, envía un mensaje muy claro, que tratándose de buscar las formas de cómo prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Sonora, las instituciones públicas, la ciudadanía y los medios de comunicación estamos dispuestos a sumar esfuerzos, ideas creativas porque nos une el mismo objetivo en común, la igualdad de las mujeres y que merecemos vivir una vida libre de violencia, así que muchas gracias por esto”.

Indicó que realizar acciones afirmativas para erradicar la violencia contra las mujeres y crear espacios para motivar a quienes viven violencia al poner un alto en el maltrato, dará como resultado un incremento en la denuncia, sin embargo, este incremento será un proceso natural, porque quienes han vivido calladas por años tendrían el valor de hablar sobre lo que padecen.

“Como Fiscal tomé la determinación de no preocuparme de que los números de denuncias por violencia familiar se incrementen, sino de abrir espacios seguros para las mujeres, conocer las causas y hacer acciones al respecto, no sólo jurídicas, sino apoyar en la prevención e incidir en la cultura de la denuncia, pues bien, reconocemos que esto es tarea de todas y todos, para paulatinamente cambiar la cultura basada en el respeto y la igualdad, y así, hacer efectivos los derechos de todas las mujeres, esta es la finalidad del programa de difusión denominado “A mí también me pasó” con el que damos voz a las narrativas de las mujeres en sus denuncias”, comentó.

Durante el evento se entregó el reconocimiento denominado Imagen Solidaria a las 15 mujeres cuyo rostro será la voz para presentar los mensajes y que éstos sean escuchados e incidan en el actuar de otras mujeres que se encuentran en situaciones similares.

También en el evento se contó con el testimonio presencial de Zenaida, una mujer de 22 años, perteneciente al pueblo originario Triqui, quien, mediante el apoyo recibido por parte del Centro de Justicia para las Mujeres de Hermosillo y el programa Alerta Amber, logró recuperar a sus hijos, que habían sido sustraídos ilegalmente por el padre, con quien vivió violencia y que con engaños se llevó los niños a Chiapas sin el consentimiento de Zenaida, ahora de nuevo ella se encuentra feliz, pues están de regreso con ella “Me siento bien dichosa porque pensé que no los iba a tener y ayer me la pasé muy bien con ellos, por todo el proceso que pasé… ¡me la pasé feliz con ellos!”.

El proyecto “A mí también me pasó…” fue muy bien recibido por mujeres organizadas en colectivos feministas, mujeres empresarias agremiadas a cámaras empresariales como CANACO y COMPAREX, instituciones de asistencia privada y directivos de medios de comunicación en el Estado, quienes se sumaron al esfuerzo de este programa de difusión para apoyar a que llegue a las mujeres que lo necesitan.

“Callar ya no es opción, hay que romper los esquemas del silencio” señaló Elda Molina, Directora de Televisa Sonora, quien levantó la mano para sumarse a la iniciativa y junto con ella lo hicieron Lourdes Lugo, Directora Editorial del Periódico El Imparcial, José Cruz Victorín, Secretario General del STIRT, así como Beatriz Paredones, Representante de Mujeres Comparmex.

Se unieron también en favor de esta campaña Elizabeth Quijada, Directora de Mercadotecnia de Super de Norte, Manuelita Zazueta, de la asociación Mediadoras de Sonora, A.C., y Patricia Alonso Ramírez de Casa de la Mujer Indígena “La Paloma” que enfatizó que compartirá los mensajes con las mujeres del pueblo originario mayo, de el Valle y desde Etchojoa en el Sur del Estado.

La clausura del evento estuvo a cargo de María Rita Placarte, Rectora electa de la Universidad de Sonora, quien también se sumó a la campaña y reflexionó “hemos hablado en los últimos años de cómo se ha normalizado la violencia de género, al grado que se ha normalizado, eso quiere decir que tenemos que hacer algo más y un proyecto como el que presenta la Fiscalía General del Estado, que presenta la maestra Claudia Indira, es sin duda una de las formas que tienen que ver con estar trabajando de manera directa con productos que lleguen a la sociedad y vayan penetrando en la conciencia y penetrando en el imaginario.”

Ahora toca a la sociedad civil replicar estos mensajes, y hacerlo llegar a nuestras hijas, hermanas, amigas o quizás a nuestra madre o abuela, porque son quienes tuvieron la necesidad de normalizar la violencia por la etapa en que se vivía y ya deben saber que ninguna mujer está sola, que, si toman la decisión de tener una mejor calidad de vida, que les permita estar tranquilas y vivir en paz, pueden acercarse al Centro de Justicia para las Mujeres o bien, en los Centros de Atención Temprana distribuidos a lo largo y ancho del Estado, para poner la denuncia y exponer su caso para ser orientadas y atendidas.