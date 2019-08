Muere gato víctima de zoofilia en Álamos

Navojoa.- Un posible caso de zoofilia contra un gato se registró en el municipio de Álamos, aseveró Silvia Judith Zavala Acuña, integrante de la Asociación Álamos Dog.



Yo me puse en contacto con la dueña que puso una nota en Facebook, fui a la casa (de la dueña) lo recogí y me lo lleve al veterinario a Navojoa”, abundó, al llegar y examinar su ano iba completamente destrozado”.



Lamentó que el animal no sobrevivió a las heridas que le causó el abuso que posiblemente cometió una persona de quien se desconoce la identidad.



“No he mirado ningún animal que pueda hacer eso no encontramos otra explicación porque un perro muerde y cualquier otro animal y el no tenía mordidas, pensamos que fue una persona”, añadió.