Muelles no impactarán ecosistema en playa: Ecología

SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS.- El ecosistema marino que habita en la playa Piedras Pintas, en San Carlos Nuevo Guaymas, no se verá afectado por la construcción de tres muelles en el complejo residencia Velo Horizonte, aseguró Víctor Marín Martínez.



El director de Infraestructura Urbana y Ecología, explicó que las escolleras de 50 a 60 metros que se construirán, no causará daños en el entorno ecológico, y servirán como zona de calma para el lugar donde se contemplan alrededor de 70 casas.



Subrayó que al iniciar la actual administración acudieron al área de construcción para revisar la documentación y al no acreditar todos los permisos, suspendieron la obra y aplicaron una multa de poco más de 800 mil pesos.



"Le cambiamos el proyecto, logramos que se hicieran entradas a la playa cada 100 metros, pero este lugar es un risco, no una playa, por eso se proyectaron las tres escolleras, con las que tendrán una zona de calma", puntualizó.



Hoy día, dijo, el constructor cuenta con todos los permisos requeridos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaría de Marina para continuar con los trabajos dentro de la playa Piedras Pintas.