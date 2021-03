“Mucha gente se asustó... no creo que regresen”

HERMOSILLO.- Las expectativas son bajas para todo el turismo en Sonora, consideraron prestadores de servicios turísticos, luego de los resultados que arrojó la operación del filtro sanitario este fin de semana y la aplicación de medidas como la presentación de pruebas negativas a Covid para permitir accesos.

Mucha gente se asustó con las nuevas exigencias, no creo que regresen. Este fin de semana fue el peor que he tenido en lo particular en el negocio desde que abrimos”, lamentó Enrique Gámez, comisario de San Carlos.