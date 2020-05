Mineros de Cananea recibirán sus utilidades

Debido a que este lunes se prevé que Buenavista del Cobre haga el reparto de utilidades, comerciantes buscarán vender sus productos a pesar de no tener autorizada la apertura de los establecimientos.

La directora de la Cámara Nacional de Comercio en Cananea (Canaco), Dolores Canchola Félix, señaló que de no abrir los negocios, se corre el riesgo de que la derrama económica se vaya a otros municipios o que se beneficien las ventas a través de Internet.

Los empresarios, los comerciantes empiezan a prepararse desde principios de año para esta venta y como se dijo, se va a abrir el 1 de mayo, tranquilos ellos, porque ellos tenían la esperanza de que se abriera ahora (ayer)".

“Entonces pues ya dijeron municipios donde casi no haya, o sea ya negativo, que sea cero, van a abrir a partir del 17 y les pegó un golpe duro a ellos también”, expresó.

La directora de Canaco agregó que le comentó al Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, que hay que tener consideración con Cananea, Nacozari de García y municipios aledaños porque ya se cuenta con el recurso de las utilidades.

Incluso hubo quienes fiaron para esta temporada o hay producto que se comprometió para vender durante el reparto de utilidades, por lo que se espera que se pueda hacer algo.

“Se escucha muy fuerte de que van a empezar a abrir (los comerciantes), porque nadie está viendo por ellos y tienen toda la razón; ya es un círculo, porque si ellos no venden, no pagan empleados, empleados demandan, no hay recurso en Cananea”, abundó.