Minería, una actividad para todos

Quitar la imagen negativa de la minería y mostrar los beneficios ambientales, sociales y económicos -entre otros- que produce esta industria fue uno de los propósitos del congreso realizado el pasado mes de octubre.

El evento que tuvo lugar en Hermosillo, ciudad conocida también como “el corazón minero de México”, fue el escenario ideal para fortalecer a esta industria, declaró Ramón Luna Espinoza.

Pero también, dijo el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm) Distrito Sonora, para demostrar los múltiples beneficios que ofrece la industria minera.

“No hay que olvidar que la minería es el inicio de todo”, destacó: “es una industria con múltiples beneficios, no sólo económico, sino que está con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos dormimos”.

Eventos como el Congreso Internacional Minero, dijo, ayudan a difundir acciones, programas y tareas que se realizan en la minería para influir en la sociedad en general, es decir, en aquella comunidad no minera, para que cambie su visión sobre el sector.

“La minería es un sector que es humano, social, que cuida el medio ambiente; esto es la minería sostenible, aquella que se preocupa y ocupa por el entorno social”, resaltó.

Con la unión de empresas, organizaciones y personal que laboran en éstas se hizo realidad el evento, comentó, lo que contribuyó a que el principal resultado fuera difundir el beneficio social de la actividad extractiva.

Agregó que en la reciente edición se incluyeron escenarios gratuitos, donde la sociedad tuvo contacto con la minería y de primera mano constató “la buena cara” del giro.

“Sin duda, la apertura con la sociedad en general debe de continuar: no podemos ser una industria hermética si el beneficio constante va dirigido a la población, por eso la importancia de continuar con actividades en las que estén involucradas las comunidades”, consideró.

Una de las novedades de la edición catorce del congreso, agregó Luna Espinoza, fue el Pabellón de Minería Sostenible, en el cual participaron seis compañías que dieron a conocer su visión sobre la sostenibilidad y las prácticas que realizan para alcanzar este objetivo.

Mencionó que esta acción constituye un mensaje claro de que las empresas mineras trabajan día a día para construir y fortalecer a la sociedad y al ambiente.

“Fue un espacio para compartir las acciones responsables del sector en congruencia con el trabajo socialmente responsable y sostenible en el ecosistema minero; estas mejores prácticas se desarrollan en pro del medio ambiente y el desarrollo integral de las regiones donde se realiza la minería”, enfatizó.

Participaron: Discovery Silver; La Llamarada, de Corporativo Silver Crest; Peñoles Fresnillo Plc.; Compañía Minera Pitalla, de Argonaut Gold; Metallorum, de Corporativo Autlán, y Grupo México.

Las compañías, expresó, compartieron cómo es que determinan los temas materiales y el modelo de sostenibilidad por el cual rigen sus operaciones, mostrando sus buenas prácticas de tipo social, ambiental y de gobernanza.

Si bien dentro de la Aimmgm esta área es importante para difundir las buenas prácticas en minería, el Congreso Internacional Minero es el mejor foro para este fin, declaró el directivo.

La minería es bondadosa, recalcó: las compañías se enfocan en mejorar entornos en las comunidades con acciones, obras y programas que contribuyen a cubrir necesidades en materia de educación, salud, vivienda y otros servicios.

“Pero también se apuesta a la inclusión, medio ambiente, buenas prácticas, cultura y otros”, argumentó.

Se le apostó al aspecto social, agregó, porque saben de la importancia de permear en la comunidad, por ello, secciones como el Pabellón Minero Infantil lograron impactar a más de 3 mil 600 niños que conocieron de manera interactiva la minería.

El Show de Gemas y Minerales llegó a más de 2 mil 500 visitantes, así como más de 1 mil personas que observaron el cortometraje “Corazón minero”, trabajo que aborda la importancia de esta industria en las comunidades.