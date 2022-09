Miguel Mancillas: Siempre en movimiento

Originario de la Ciudad del Sol, Mancillas se formó dancísticamente en la Ciudad de México, con importantes maestros en técnica contemporánea y clásica como Xavier Francis, Isabel Hernández, Ángeles Martínez, Zygfryd Rzysko y Guillermo Maldonado.



Se desempeña como bailarín en diferentes compañías de Hermosillo, Ciudad de México, Estados Unidos y Canadá; a la par de su trabajo como coreógrafo, funge como diseñador de puestas en escena, iluminación y diseño de vestuario.

¿Cómo te sientes al ser considerado un "máster" de la danza?



“Siento sorpresa, pues por un lado estoy consciente de las cosas que he hecho como intérprete y como maestro, pero el título me hace pensar en la gente que me formó y me siento agradecido por mi origen”.

¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?



“La oportunidad de seguir descubriendo otros matices del cuerpo y personalidad en el mío y el de la gente con la que trabajo”.

¿Qué lugar ocupa Sonora en cuanto a talento dancístico en México y en el mundo?



“Yo creo que está en un terreno excepcional: tiene premios nacionales y un enorme reconocimiento, por la formación de intérpretes que bailan en otros estados de México y fuera del país”.

Un mensaje para la audiencia de EL IMPARCIAL:



“Sigan leyendo: es muy importante el ejercicio de leer; acercarse al arte, para entender las cosas de diferente forma y entender que hay más realidades que las que crees que tienes”.

¿Sigues alguna rutina antes de dormir?



“Para mí el tiempo de la cama es exclusivo para dormir: me gusta acostarme y abandonar todo, mis mascotas y yo nos acomodamos y nos preparamos para dormir de corrido y sin interrupciones”.

'Highlights'

De 2004 a la fecha es director del programa académico Núcleo-Antares, escuela de danza contemporánea.

Imparte clases en Sudamérica, Estados Unidos y diversas ciudades de México.

Ha participado en festivales en Europa, Asia, Canadá, Estados Unidos y América del Sur.

Asesor, curador y jurado en diferentes eventos nacionales e internacionales.

Invitado en 2015 por el Ballet Hispánico de Nueva York para crear una obra que formará parte del repertorio de la compañía.

Reconocimientos

Multipremiado como intérprete por el Festival Internacional de Danza en San Luis Potosí.

Obtuvo el XVIII Premio Continental INBA-UAM en 1997; mejor intérprete masculino, mejor vestuario y mejor aprovechamiento de los recursos escénicos.

Reconocido por la crítica en 1997 con la coreografía "Tiro al blanco", historia por entregas.

En 1999, recibió el premio Somec-Vitars en la categoría de mejor estreno del año por la coreografía "En espera".

Premio Miguel Covarrubias por la coreografía "Cielo en rojo" (2004).

Nombrado uno de los mejores diez bailarines del siglo XX en el libro "México; su apuesta por la cultura", coeditado por Proceso y Random House Mondadori México.



