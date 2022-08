Miguel Ignacio Cázares Salcido: Tiene la fórmula del éxito

La familia Cázares es considerada pionera en el cuidado de la salud en la capital sonorense, reconocida a nivel regional por su cadena de farmacias con populares productos de fórmula propia, así como artículos especializados de laboratorios internacionales.



El pasado mes de mayo celebraron el aniversario número 101 de Cruz Rosa, consolidándose como una marca orgullosamente sonorense que va más allá, al brindar a la comunidad diversas charlas a cargo de profesionales de la salud y organizar la tradicional Carrera Cruz Rosa "Matías Cázares Yépiz".



Hoy, están por inaugurar una sucursal en el vecino estado de Chihuahua, la cual será su primera franquicia.

¿Qué siente al ser considerado un "máster" de la industria farmacéutica?



"Más bien era mi padre, Matías Cázares Yépiz: estudié la especialidad, pero todo ya lo sabía por él; se siente muy orgulloso uno, 101 años son mucho tiempo y no cualquier empresa los tiene".

¿Qué compromisos implica el continuar con el legado familiar?



"Mi padre hizo este negocio, pero después tomé yo la batuta y la verdad, es un orgullo tener un negocio como el que tenemos ahorita".

¿Cómo asumió el desafío de dar nueva vida y rostro al negocio?



"Entonces tuve ese reto y lo asumí de frente; ahora, lo mejor que hago con mis hijos es retirarme y estar nomás viendo cómo van porque tienen buenas ideas, están formados para eso".

¿Cómo es un día normal para usted?



"Me levanto a las 05:00 horas y subo por el periódico, pongo café y lo leo; mi señora me hace mi desayuno y me vuelvo a acostar, una chulada; ya me levanto a las 9:00, a ver el negocio; de antes ni me preguntes, eran otros tiempos".

Después de una jornada intensa, ¿cómo recarga energías?



"Veo televisión, las noticias sobre todo; me entretengo con series".

En este punto de su vida, ¿con qué sueña?



"Que mis hijos sean el triple de lo que yo he hecho, mínimo, para que 'tengan cancha': que crezca el negocio para que tengan para ellos, sus hijos y sus nietos; que el éxito se cuadriplique en esta historia, llegar a las 100 sucursales y enfocarnos en la venta en línea".

¿Algo que le gustaría agregar?



"Mi padre fue una persona muy querida aquí en Hermosillo y yo, no le llego ni a los talones: quiere decir que fue un excelente hombre ".

"Dormir bien es muy importante, si no duermes bien amaneces fuera de foco, de contexto en lo que estás haciendo; batallas para concentrarte. Yo casi todo el tiempo duermo bien, a no se que me desvele"

