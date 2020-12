"Mi corazón me dice que estás bien": Madre de Emily revela que sabe quién la tiene y pide por favor que la entregue

HERMOSILLO.-Rosa Castillo, madre de Emily Castillo, quien fuera Miss Mundo Teen 2017, y que desapareció en San Pedro "El Saucito", en Sonora, dijo que se siente tranquila porque sabe que está viva.

"Estoy un poco tranquila porque sé que está viva, que es lo principal, ahora hay que encontrarla", declaró en un video para EL IMPARCIAL.

Castillo reveló que sabe quién tiene a su hija, incluso afirmó que esa persona fue arrestada la semana pasada.

"Esta persona fue arrestada la semana pasada por tener a Emily. Por favor, yo les digo a las autoridades: Comuníquense conmigo el que me quiera ayudar. Esto comenzó en Las Vegas y terminó en Sonora. Emily ya había desaparecido 6 días antes y se volvió a desaparecer, entonces, por favor, pido que me ayuden", comentó su mamá.

Rosa pidió a su hija que busque la manera de llegar a ella, que no va a aceptar mensaje ni llamadas, que quiere verla y tocarla para estar segura de que está bien y que solo así quitará todos los cargos y parará de buscarla.

"Solo te voy a escuchar a ti, hija. Estoy tranquila porque mi corazón de madre me dice que estás bien, pero yo no voy a estar completamente tranquila, ni voy a retirar ningún cargo, hasta que tú aparezcas, y te voy a buscar por cielo y tierra, y te prometo que no voy a parar".

Asimismo la madre mencionó que le dio una oportunidad a la persona que la tiene a pesar de las amenazas que recibió.

"Yo le di una oportunidad a esa persona, recibí amenazas, me rayaban el carro... No voy a parar, y así me pidan un millón de dólares no se los voy a dar y te van a encontrar viva, y a esas personas se les va a castigar porque te están ayudando (a escapar). Yo sé quiénes son, por favor, entrega a Emily y quizás negociemos eso... retiro cargos, probablemente, eso lo vamos a ver".

Agregó:

"Lo que están haciendo contigo Emily es un delito, y si estás de acuerdo con lo que estás haciendo, estás equivocada, y necesitas ayuda, y yo te la voy a proporcionar. No eres ni la primera ni la última niña que se mete en un error, y si te están obligando, o porque sabes algo, entonces dímelo a mí, nosotros te vamos a ayudar.

Por último, Rosa dijo que todos creen en ella y saben que es una niña muy inteligente y van a hacer todo lo posible por apoyarla.

Este día la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) comunicó que trabaja de manera coordinada con autoridades de los Estados Unidos para localizar a Emily, luego de que se registró su reingreso a territorio estadounidense.

"A través del puerto fronterizo de Nogales, Arizona, la adolescente de 17 años de edad ingresó a Estados Unidos alrededor de las 05:10 horas del pasado 2 de diciembre, un día después de que fuera vista por sus familiares por última vez", señaló la FGJE en un comunicado.

Delia Emily Castillo fue vista por su familia por última vez el pasado 1 de diciembre, a las 08:30 horas, cuando a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic, color negro, arribaron a San Pedro "El Saucido" para desayunar en uno de los puestos.

Pero la adolescente se quedó arriba del automóvil, por lo que luego de 40 minutos se percataron que no estaba en la unidad, la cual no presentó ningún signo de violencia u otro indicio de que la hayan sacado a la fuerza.

Apoyados con cámaras del C5i, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, se comprobó que Delia Emily Castillo llegó caminando alrededor de las 08:55 a una tienda de conveniencia, ubicada cerca donde la familia desayunó.

Vestía un pants gris, sudadera oscura, pasó de Oriente a Poniente cruzando las vías del tren y ya dentro del negocio, se pudo establecer en posterior entrevista con el dependiente del negocio, quien expuso que preguntó por una central de autobuses.

Dos minutos después salió caminando por su propia voluntad rumbo al Poniente, rumbo a la Carretera Internacional, a la acera Sur rumbo a San Pedro,donde se perdió de vista por las cámaras del C5i.

Dentro de las indagatorias realizadas al momento por personal de la Fiscalía de Sonora, se estableció que reingresó a los Estados Unidos por el puerto fronterizo de Nogales, Arizona, por lo que se solicitó la colaboración de la autoridad estadounidense.