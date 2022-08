México no está desunido, hay dos proyectos de nación distintos: Sheinbaum

HERMOSILLO, Sonora.- México no está desunido porque lo que hay son dos proyectos de Nación distintos, señaló Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Creo que en la democracia, la discusión política siempre es parte de ello y el que haya proyectos de Nación distintos según el partido político o según el sector de la sociedad, no quiere decir que México está desunido”, dijo al ser cuestionada sobre la división que se vive en el País.

La mandataria morenista estuvo ayer en esta ciudad para ofrecer la conferencia “Las políticas emblemáticas de los gobiernos progresistas en la Ciudad de México” en la que estuvo acompañada por el gobernador Alfonso Durazo.

Sheinbaum Pardo, quien también ha sido mencionada como una de las aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, habló sobre temas de la agenda nacional como la seguridad, la educación y la reforma electoral, entre otros.

En los recorridos que ha hecho por el País, ¿cuál es el problema que ha identificado como uno de los más importantes y urgentes a atender?

Creo que depende del lugar en donde uno vaya, el tema de la seguridad pues obviamente es uno de los temas que se mencionan, pero también yo lo que veo es esperanza. Muchos programas que tiene el Presidente de la República que han mejorado la calidad de vida en muchos lugares, lo veo por ejemplo en Oaxaca, en Guerrero, en la montaña de Guerrero con el programa “Sembrando Vida” le ha cambiado la vida a miles y miles de familias. Lo que veo es mucha esperanza y ganas de que la transformación siga.

¿Cree usted que la estrategia en el tema de seguridad de “abrazos, no balazos” debe de continuar de forma transexenal para resolver o reducir este problema de inseguridad?

Sí, te voy a contestar como dice la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que dice “abrazos no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos”, y yo creo que evidentemente una parte fundamental y además es lo que en mediano plazo es lo que va a permitir quitarle la base social al crimen, darle oportunidad a los jóvenes, si no hay justicia social difícilmente va a haber paz y seguridad, y eso es fundamental, pero hay un trabajo muy importante que hace el Gobierno de México que tiene que ver con la propia Guardia Nacional, las fuerzas federales.

Todos los jueves en la mañanera, el presidente (Andrés Manuel López Obrador) presenta con el subsecretario (de Seguridad, Ricardo) Mejía la “cero impunidad” de todas las detenciones que ha habido vinculadas con el crimen y las resolución de diversos temas. Creo que son las dos cosas: La atención a las causas y al mismo tiempo el fortalecimiento institucional tanto de la Guardia Nacional como de las policías estatales.

En la Ciudad de México lo que hicimos con la Policía es que le dimos capacidad de investigación, de inteligencia, por ley, eso no existe en ningún otro lugar del País y ha sido muy importante porque se vinculan mucho mejor con la Fiscalía General de Justicia para poder hacer las carpetas de investigación y al mismo tiempo pues la coordinación.

Las mujeres en México enfrentan problemas de violencia, discriminación, desigualdad, ¿cree que cambiaría o ayudaría a cambiar esta situación si una mujer estuviera al frente del Gobierno del País?

Sí, sí lo creo, son dos cosas, una el que las mujeres estemos en puestos de decisión, puestos de elección popular pues transforma la perspectiva de una discriminación y un machismo que ha habido en muchos sentidos, es decir que las mujeres pueden, tienen la capacidad, tienen los mismos derechos que los hombres, pero al mismo tiempo también hay que tener una política como mujer gobernante para atender las necesidades de las mujeres y como hombre gobernante también porque no es que por ser mujer sea así, pero al final la violencia, aunque hay que tener acciones específicas para mejorar la seguridad de las mujeres y darle certeza desde la vida privada, es decir desde el hogar donde hay mucha violencia familiar hasta en la vía pública y en los espacios públicos; la igualdad en términos de salarios, de igual manera en el fondo el tema de la violencia contra las mujeres pues tiene que ver con un tema de discriminación y eso es un tema que se tiene que abrazar en toda la sociedad.

En su trayectoria como académica, científica y en investigación, con su experiencia en la educación en México y el extranjero, ¿qué cree usted que le falta al sistema educativo del País para estar en niveles de liderazgo en materia de educación?

Yo creo que México tiene, durante mucho tiempo por el tema de la Reforma Educativa se sancionó muchísimo a la educación pública, y creo que la educación pública tiene grandes fortalezas, para empezar el magisterio nacional en la educación básica, pero cuando tuve la gran oportunidad, porque a mí el pueblo de México me pagó mi beca para poder salir al extranjero a estudiar de otra manera no lo hubiera podido hacer, cuando llegué al extranjero estaba igual de preparada como cualquier otra persona de cualquier lugar.

Siempre he creído en la educación pública y luché toda mi vida por la educación pública y creo que la educación pública debe ser la mejor de todas, si un padre o madre tiene la posibilidad de pagar la educación privada de sus hijos está bien y que lo haga, pero el Estado debe garantizar la mejor educación de todas como educación pública.

Desde la Ciudad de México, ¿cómo ve la gestión del gobernador Alfonso Durazo?

No pues es una excelente gestión, bueno yo quiero mucho y admiro mucho el trabajo de Alfonso Durazo, es una persona íntegra que quiere mucho a su Estado, que lo conoce, pero además hoy tiene grandes posibilidades Sonora, la oportunidad que le ha dado el Presidente con esta empresa del litio y también la planta solar que se va a construir aquí, yo veo un futuro promisorio para Sonora.

¿Qué considera que puede unir a los mexicanos que en este momento están divididos entre conservadores, progresistas, transformadores, entre ricos y pobres?, ¿o debemos acostumbrarnos a esta situación?

Creo que en la democracia, la discusión política es siempre parte de ello y el que haya proyectos de Nación distintos según el partido político o según el sector de la sociedad, no quiere decir que México está desunido, simple y sencillamente lo que se muestra es que hay proyectos de Nación distintos. Creo que lo que une a los mexicanas y mexicanos o lo que nos debe unir por encima de todo es un México con justicia y eso sólo se puede lograr, desde mi perspectiva, ampliando los grandes derechos de los mexicanos y mexicanas. Durante muchos años se elevó a rango máximo lo privado por encima de lo público, se pensó que la privatización de todo iba a resolver problemas y lo que tenemos ahora que eso lo único que provocó fue una corrupción tremenda, pero al mismo tiempo que muchísimos miles de mexicanos dejaran de tener derecho a la educación, derecho a la salud.

Entonces, un proyecto que encabeza hoy la Cuarta Transformación lo que busca es precisamente eso, el que las mexicanas y mexicanos dejen de vivir en la pobreza que disminuyan las atroces desigualdades.

En medio del debate que hay en este momento por las iniciativas sobre una reforma electoral, hay la percepción de sectores que con esta propuesta de desaparecer al INE se busca controlar o cooptar este organismo, ¿usted qué diría ante esto?

Fíjate, pide el INE para el próximo año 24 mil millones de pesos de presupuesto, es una ofensa, o sea no es posible que los organismos electorales requieran tanto recurso económico. Lo que está planteando el Presidente es que ese recurso se distribuya para infraestructura pública necesaria o para apoyos sociales y que tengamos una democracia plena, pero que no tenga los costos que tiene este momento.

¿Por qué los consejeros electorales deben ganar más que el Presidente? o ¿por qué deben tener los lujos y privilegios de los que gozan actualmente?, pero además, muchos consejeros electorales que se dedican a criticar al Presidente todos los días, si se es un organismo imparcial, ha habido muchas reformas electorales en el País y aun así tenemos elecciones todavía en muchos lugares donde hay acciones que no son legales y que no se sancionan y consejeros electorales que actúan de manera parcial, es decir con unos una cosa y con losotros otra cosa.

La reforma electoral queplantea el Presidente lo quebusca es precisamente esoque tengamos un País en donde no solamente decidamosa nuestros representantespopulares sino que la democracia participativa se vuelva una costumbre, que entretodos decidamos distintos temas en el País, que no le tengamos miedo a la participación, pero que se garantice apartir de órganos imparciales, consejeros imparcialesy una democracia que no lecueste tanto.

¿Considera que con el “destape” anticipado de aspirantes a la Presidencia de México que ha habido dentro de Morena de las “corcholatas”, como dice el presidente López Obrador, se pudiera generar una división o problemas internos en su partido?

No, yo creo que es un honorque el Presidente nos nombrecomo “corcholatas” aquí hayalguien a quién le molesta, ydigo que vivan las “corcholatas”, el otro día lo dije así, esuna forma de hablar, el otrodía lo explicó el Presidente,por qué se refería a eso y dentro del marco electoral que tenemos en el País pues no estámal que la gente conozca y ensu momento decida quién va arepresentar a Morena.

Con el apoyo del hermano del Presidente y ahora el asesor de Gustavo Petro (presidente de Colombia), Antoni Gutiérrez, entre otros ¿se podría decir que está respaldada con un equipo?

Este asesor en realidad está asesorando al Gobiernode la ciudad en cuestionesdigitales, es una cuestiónmuy pequeña en donde buscamos una persona que pudiera apoyar, colaborar, porsupuesto que no estamos, nimucho menos, violando lasleyes electorales, ni campañas, ni mucho menos y yo loque agradezco ese apoyo, pero sobre todo pienso que loque buscamos todos es construir este movimiento querepresenta Morena de transformación y esperanza paraMéxico y de consolidación dela transformación.

Hay quienes critican sus recorridos por el País incluso gente de Morena como el senador Ricardo Monreal, los señalan como actos anticipados de campañas, ¿qué diría?

Él también recorre el País yno, venimos cuando nos invitan a una conferencia, ése esel motivo.