México mete a siete representantes en los playoffs de la MLS

La Tri rozó casi el pleno en la MLS. Hasta siete de los nueve mexicanos que arrancaron el presente curso, disputarán los playoffs de la competición.



El fútbol mexicano vive un momento de esplendor como para ser optimistas de cara a futuros eventos internacionales caso del Mundial de 2022. La generación actual de futbolistas mexicanos tiene calidad, desparpajo y futuro por delante como para brindar tardes de gloria al aficionado con la zamarra del equipo nacional. Individualmente muchos de ellos están demostrando que el título cosechado en la última edición de la Copa Oro no fue flor de un día. Para evidencias el buen hacer de los representantes mexicanos en la MLS, con siete de los nueve que empezaron el curso con opciones reales de optar todavía a la corona que se le otorga al campeón. Los únicos que no estarán en los playoffs son Richard Sánchez (Chicago Fire) y Giovani Dos Santos, aunque lo de este último es un caso especial al haber fichado por el Club América con la campaña en marcha. De haber continuado en el LA Galaxy hubiera pasado el corte como su hermano Jonathan Dos Santos, Uriel Antuna y Efraín Álvarez, que siguen en nómina con la franquicia californiana.



Vela, con muchas opciones de título



Su equipo se enfrentará en la primera ronda al Minnesota United de Darwin Quintero y el vencedor de la eliminatoria accederá a las semifinales de la Conferencia Oeste, donde aguarda un futuro cruce con Los Angeles FC de Carlos Vela y Pablo Sisnega. El delantero azteca brilló con luz propia durante la temporada regular al anotar 34 goles y superar su propio récord goleador personal, siendo el más destacado del equipo más fiable de la primera fase y que acabó con un total de 72 en 34 partidos.



Son estas razones de peso como para pensar que Vela es de todos los mexicanos el que parte, a priori, con más posibilidades de salir ganador. De hecho, su equipo lidera apuestas deportivas a ganador entre las cuotas de los principales bookies, con New York City FC y Atlanta United como principales alternativas por este orden.



En esta clasificación, el Philadelphia Union de Marco Fabián ocupa el cuarto lugar. Como el bloque de Los Ángeles, el de Filadelfia también estuvo a buen nivel antes de los playoffs. Los números hablan por sí solos con 16 victorias, siete empates y 11 derrotas en 34 jornadas. El Philadelphia Union deberá medirse en la primera ronda de la Conferencia Este al New York Red Bulls, que tiene en el inglés Bradley Wright-Phillips, ex jugador del Manchester City, como una de sus principales estrellas. El cupo de mexicanos se completa con Julián Vázquez del Real Salt Lake. Va por la misma parte del cuadro que Los Angeles FC, el Minnesota United y el LA Galaxy, aunque solo coincidiría con ellos en una hipotética final. Su primer adversario será el Portland Timbers.



Analizados el cuadro de los playoffs de la MLS, queda claro que México puede firmar un gran papel con sus siete representantes con vida, ya que varios militan en los equipos más potentes y con más boletos de suceder en el cuadro de honor al Atlanta United.