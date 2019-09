Mejora abasto de agua en Nacozari

NACOZARI DE GARCÍA, Sonora.-En un 95% está cubierto el abasto de agua en esta población, a pesar de los problemas de escasez de agua que se experimentan regularmente durante el verano, señaló Luis Alberto Estavane Hernández.



El director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) afirmó que esto ha sido posible aún con las pocas lluvias.



"No han sido buenas lluvias, pero ahorita pues Grupo México con el acueducto Angostura nos está pasando 15 litros por segundo y pues está haciendo la diferencia de poder mantener buen abastecimiento", detalló.



Para abastecer a la población de Nacozari de García de agua, actualmente se están obteniendo 75 litros de agua por segundo y lo ideal serían 90 litros por segundo, comentó.



"Estamos haciendo movimiento de válvulas, bajamos las presiones en algún lado, cerramos por la noche para que los tanques carguen, entonces con eso lo estamos haciendo", mencionó.



Sin embargo esto no supone que se estén realizando tandeos de agua, aseguró Estevane Hernández, ya que durante la noche aunque hay baja presión, no deja de llegarles agua a los habitantes de esta población.



El director de Oomapas aseguró que en los últimos ocho años, éste ha sido en el que menos problemas de abasto de agua se han registrado, aunque sigue el trabajo de la construcción de la presa.



Por lo pronto se trabaja para continuar con la segunda etapa de la construcción de la presa, por lo que autoridades municipales buscan con el Estado y la Federación la aportación de 105 millones pendientes para concluirla.