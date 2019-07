Mejora Elvia día con día y logra dar unos pasos

NAVOJOA, SONORA.- A poco más de dos semanas de que fue dada de alta del IMSS de Ciudad Obregón, Elvia Ochoa, la mujer que fue golpeada salvajemente con un bat en la cabeza el pasado 30 de mayo, regresó a trabajar como una manera de distracción, explicó su hija Elvia González.

“Había estado viniendo al negocio unos minutitos, pero apenas ayer ya se estuvo una hora completa”, abundó, “ella nos decía: ‘Vamos a la tienda aquí me siento a gusto en mi hábitat”.

Dijo que la salud de su madre mejora día con día y ya logró caminar por sí sola después de estar poco más de un mes internada en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Ciudad Obregón.

"Hay va mejorando día con día gracias a Dios, ya camina pero se fatiga muy rápido, ella estaba con mucha ansiedad quería salir, comer tacos de carne asada pero tiene que tener una dieta balanceada porque estaba desnutrida", destacó Elvia González, hija de Elvia Ochoa, quien en mayo fuera golpeada con un bat.



No sólo la salud de Elvia mejoró si no que también su ánimo, pues desde que se encuentra en su casa tiene una mejor actitud, informó.



"Desde que llegó a casa es otra persona diferente, en el hospital algo no era ella, pero ya que llegó a casa su forma de hablar, de pensar y el animo volvió a ser ella", expresó.



El próximo 19 de julio tiene una cita en el Seguro Social de ciudad Obregón, apuntó, donde los médicos evaluarán su avance y determinarán las terapias a las que se someterá.



"Necesitan ponerle la placa (en la cabeza), ahorita dijeron que tiene que esperarse a que el cerebro se desinflame completamente y eso dura de seis a doce meses dependiendo de lo que digan la tomografías", subrayó.



Elvia Gonzáles agradeció a la ciudadanía las muestras de apoyo a su madre quien fue agredida con un bat en la cabeza el 30 de mayo pasado por un sujeto quien ya se encuentra esperando el proceso legal.