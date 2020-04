Medidas por Covid-19 cuestionables, aunque necesarias: Abogados

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque algunas medidas impuestas por los Gobiernos estatal y federal para promover quedarse en casa pudieran ser cuestionables, se debe tomar en cuenta que se actúa bajo circunstancias especiales, coincidieron abogados sonorenses.

“Puede ser discutible el estricto apego a la legalidad que puedan tener algunas medidas. Pero nos estamos enfrentando a una situación extrema de calamidad”, expresó Lorenzo Ramos Félix, abogado especialista en Derecho Constitucional.

Señaló que la legislación faculta al Consejo General de Salubridad, en el caso de la Federación, y al Consejo Estatal de Salud, para Sonora, a tomar acuerdos que busquen controlar un brote epidémico.

Los derechos humanos, añadió el litigante, no son absolutos en el sentido de que se pueden restringir, limitar o suspender cuando existe fundamento para ello.

“En este caso, el derecho a la movilidad, al libre tránsito, todas esas cuestiones, es necesario que se restrinjan para evitar que se siga propagando la epidemia”, consideró.

Lo que podría ser más discutible, opinó, es la imposición de multas o de arrestos como primera medida sancionatoria, pues debería haber primero una amonestación o advertencia.

COLISIÓN DE DERECHOS

Para Héctor Contreras Pérez, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, existe en este caso una colisión de derechos, donde se encuentran el derecho a la salud y el derecho al libre tránsito, y donde lo esperable es que prevalezca la salud, por ser de mayor jerarquía.

Explicó que autoridades estatales, como en el caso de Sonora, han tomado medidas de restricción de libre tránsito, ante la ausencia de una declaratoria formal del Gobierno federal en el mismo sentido.

“Si bien es cierto pudiera resultar cuestionable la determinación de las entidades federativas que están estableciendo de manera obligatoria ‘Quédate en casa’, tendríamos que reconocer que es la única medida hasta este momento para que el contagio no prospere”, indicó.

El Consejo de Salubridad federal en su modalidad permanente, expuso el abogado, es el órgano supremo en asuntos de sanidad y tiene las atribuciones para establecer medidas o bien, sugerirlas al Ejecutivo.

Dijo: “Así como se establecieron actividades que no son prioritarias y tienen que suspenderse, también debieron haber incluido, de ser necesario, la limitación de libre tránsito de las personas, para que la autoridad no se metiera en problemas y tuviera mayor sustento en su quehacer”.

Contreras Pérez comentó que pueden generarse ‘actos de molestia’ de la ciudadanía por la limitación de derechos que se ha impuesto, pero que se trata de una situación donde deben ponderarse los derechos de la colectividad, en este caso, la salud pública.

Frases

“Lo único que no me parece muy correcto es que te estén imponiendo multas hasta por 8 mil pesos. Por más injustificado que sea, lo primero que tiene que hacerse es una amonestación, un regaño, un 'jalón de orejas', primero. Y si hay una conducta reiterada, entonces sí aplicar la multa, pero no de buenas a primeras”.

Lorenzo Ramos Félix, abogado constitucionalista.

“Yo me inclinaría por el derecho a la salud, al margen de que no haya todavía una declaración de la autoridad sobre la limitación de garantías. Yo creo que la autoridad debe, por todos los medios, generar el derecho de que la salud prevalezca frente a cualquier otra situación”.

Héctor Contreras, presidente de la Barra Sonorense de Abogados.