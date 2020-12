Médicos y enfermeras pasarán Navidad y Año Nuevo lejos de sus familias

HERMOSILLO, Sonora.- “Es muy difícil saber que no voy a pasar Navidad ni Año Nuevo con mi hija, pero espero que lo entienda, y espero poder contarle más adelante que su mamá no pudo estar con ella porque tuvo que atender pacientes que la necesitaban y mi pequeña se sienta orgullosa”, expresa al borde del llanto Francisca Johana Ortega Vega, enfermera del Centro Anticipa.



A sus 26 años ha vivido este 2020 uno de los años más complicados en su carrera y en su vida personal debido al Covid-19.



Con pocos años como profesionista de la salud, tuvo que enfrentar una pandemia como la que jamás imaginó que trataría, lo que la ha obligado a alejarse de su hija de 3 años para no contagiarla.



“Todo ha sido muy difícil la verdad, porque es algo nuevo para todos en cierta manera, fue algo para lo que nunca estudiamos, ni pensamos que íbamos a pasar. Este año ha sido muy cansado para mí, tanto física como mental y emocionalmente”, admite.



“Tengo una hija de 3 años y tener que reducir mi contacto con ella me ha dolido mucho. Cuando llego a casa es muy difícil porque me extiende los brazos para que la agarre, pero el hecho de tener que trabajar en un área de contaminados me evita poderla abrazar, y a veces llora”, relata.



DE GUARDIA

Por si fuera poco, Johana pasará por primera vez Navidad y Año Nuevo lejos de su familia, ya que tendrá que cubrir turnos de guardia en el Centro Anticipa los días 25 de diciembre y primero de enero.



Esto, acepta, la ha hecho pensar en renunciar a su trabajo más de una vez, ya que le duele demasiado no estar al lado de su pequeña durante su festividad favorita, pero está consciente que su trabajo es de suma importancia para la sociedad en estos momentos y ese compromiso, como la vocación que siente por la enfermería, le hace quedarse en su puesto.



Como ella, médicos, laboratoristas, camilleros y enfermeros tendrán que pasar estas fechas lejos de su familia, debido a la pandemia.



SIN DESCANSO

Tal es el caso del médico internista e inmunólogo Alberto Monteverde Maldonado, quien ha trabajado sin descanso en la atención de pacientes Covid desde que se dio a conocer el primer caso en Sonora, en marzo de este año.



Debido a su experiencia en enfermedades infecciosas y respiratorias, el médico dice haber entendido rápidamente el peligro que significaba este virus para las personas, por ello, aunque sea nombrado “el Grinch” de su familia, hizo un llamado a padres, primos y hermanos a no reunirse durante este fin de año.



“En nuestra familia todos estamos en el ramo de la Medicina y entendemos que no va a ser posible reunirnos este año, aunque siempre hay momentos de esperanza donde algunos preguntan qué vamos a hacer en esas fechas, pero yo soy ‘el Grinch’ de la familia y siempre les digo que lo único que se va a hacer es una video llamada”, relata.



“Entiendo que las personas como yo caen mal, pero es necesario dejar en claro que el riesgo es todos los días, no porque el 24 no se junten, el 25 sí, es ninguno, ningún día hasta que no haya vacuna”, reafirma.



RIESGO LATENTE

Eso, no quita que el deseo latente del doctor sea ver a sus padres o familiares en estas fechas, sin embargo, acepta que ve poco viable hacer reuniones en este momento, ya que aunque se hagan con todos los protocolos necesarios, siempre existirá la posibilidad de contagio.



“Yo siempre he dicho que aunque se puede hacer todo con cubrebocas, sana distancia y lavado de manos frecuente, la verdad es que cuando ya hay reuniones a todos se les olvidan las medidas”, comenta.



“Por eso les tengo poca fe a los convidados”, expresa, “porque como doctor he visto como terminan, entonces siempre les digo a mis pacientes y conocidos, ya hemos pasado así más de 7 meses, hay que aguantar un empujoncito más”.



Francisca Johana Ortega Vega, enfermera del Centro Anticipa, añora tener estos momentos con su pequeña hija, ya que no ha podido abrazarla.

Los profesionales de la salud llegan a Navidad agotados, luego de meses de intenso trabajo.

El doctor Alberto Monteverde Maldonado encontró en la tecnología una manera de seguir al tanto de sus pacientes.



Héctor Clemente Baltierra Ochoa, director general de Hospitales en Sonora, informó que trabajarán en el Estado un 80% del personal médico que labora normalmente.



Aunque no pudo especificar un número exacto de trabajadores, sí fue claro en que será el suficiente para atender cualquier emergencia médica que se presente, sea o no relacionado con pacientes Covid-19.



“El número exacto no lo puedo dar es casi imposible hablar por todas las áreas, pero es un 80% el personal que se queda, no es mucho el personal que se ausenta, menos ahora que mucho del personal que estaba programado para vacaciones ha decidido quedarse a laborar, viendo la situación en la que nos encontramos”, dijo.



Aún así, fue claro que es imposible evitar que miembros del personal descansen en estas fechas, ya que es un derecho laboral que muchos trabajadores se han ganado por derecho sindical o antigüedad y es necesario respetarlo.



