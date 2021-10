Medicinas que lleguen a Isssteson serán de nivel internacional: Insabi

HERMOSILLO, Sonora.- El convenio firmado con el Gobierno del Estado para enfrentar el problema del Issssteson, es posible porque el Gobierno federal, a través del sector salud, ya adquirió a nivel internacional el 100% de los medicamentos que se requieren en el País, destacó Juan Ferrer Aguilar, titular del Insabi.

Para ello, dijo, se solicitó la modificación a la Ley de Adquisiciones que esta semana fue respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Estas bondades que tiene la compra consolidada es que ya se adquirieron el 100% de los medicamentos, pero vamos a tener un ahorro considerable entre un 40 y un 50% para el Estado de Sonora”, declaró.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño arrancó el plan de rescate del Isssteson al firmar el convenio de colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) donde se garantiza que los derechohabientes de la institución tendrán medicamentos y equipamiento en los hospitales.

El Ejecutivo detalló que luego de firmar este acuerdo en alrededor de un mes los derechohabientes podrán recibir sus medicinas, por cuestiones de adquisición y de logística, sin embargo, es un hecho que el Instituto contará con los elementos necesarios.

A este gran pasó le seguirán otros y progresivamente iremos rescatando a esta institución. Lo dije desde campaña, ahora en el gobierno: no vamos a patear este bote, vamos a sacar a la institución de la situación tan crítica en la que históricamente se ha encontrado”, reiteró.

El gobernador Alfonso Durazo es acompañado por Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Insabi, y por Jesús Manuel Acuña Méndez, director general de Isssteson

FOTO: EL IMPARCIAL

EL AHORRO

Jesús Manuel Acuña Méndez, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, habló de una economía del 50% en comparación a los precios que había estado pactando Isssteson con sus proveedores habituales.

No sólo se compraron medicamentos sino también material hospitalario y de curación”, destacó el funcionario.

La Dirección General del Isssteson hizo un llamado a la conciencia del propio personal para evitar el robo hormiga o el acaparamiento del medicamento.

Porque no está la medicina que necesita para enfrentar el cáncer, Amanda, quien es jubilada del Gobierno, ha tenido que gastar de su bolsa 3 mil 200 pesos para adquirir el medicamento que solamente le dura 28 días, pero que no lo tiene el Issssteson.

Sobre el anuncio del gobernador Alfonso Durazo Montaño, dijo estar a la espera de estos cambios, sin embargo continúa el escepticismo.

Tenemos la esperanza de que va a mejorar la situación con el anuncio, ¿qué más nos queda?”, puntualizó la mujer de 67 años.

En un sondeo los ciudadanos derechohabientes a dicho servicio de seguridad social manifestaron que esta situación se ha acrecentado en los últimos cuatro años.

Sin embargo, esperan a que sea posible el rescate del Isssteson para que pueda volver a ser uno de los servicios de salud en mejores condiciones.

“Hace como dos años hemos tenido muchos problemas. el gobernador ha mandado un comunicado, esperemos que cambie las cosas. hace un mes me hace falta losartan y otras más. esperamos que cumpla el gobernador con este rescate, ya que desde hace como 4 años viene este problema”, comentó Manuel Humberto Valenzuela, jubilado.

“Van tres veces que me cancelan una cirugía de columna, no hay aparatos, no hay medicinas no hay nada. yo compro los medicamentos porque no los tienen, mucha pérdida de tiempo porque no puedo estar parada. venir a que te den genéricos, prefiero comprarlos, porque aquí no hay nada, es una porquería el hospital”, indicó Martha Silvia Rivera, pensionada del Gobierno del Estado.

“Ya tenemos, esta es la tercera vez en el día que venimos, nos dijeron que en el transcurso de la tarde iban a tener losartan. a mi mamá la toma cada quince días. hace un año que hemos visto que se ha venido abajo el Isssteson. se nos ha dicho que se nos va a reembolsar y no, espero que con este anuncio que hicieron cambien las cosas”, apuntó Isabel Salazar, quien es hija de pensionada.



“Siempre han hecho falta medicinas; varios medicamentos me hacen falta, ahorita me dieron unos de meses anteriores. Sí hay medicinas que se compran, gasto hasta dos mil o tres mil pesos al mes. ojalá cumpliera el gobernador con lo que anunció”, concluyó Adrián Valencia, empleado de 31 años.