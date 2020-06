“Me tocó jugármela solo como padre de tres niñas”: Diego

Guaymas, Sonora.- Diego Contreras Uzcanga, tras quedar viudo en abril del año pasado, asumió la responsabilidad de padre y madre de tres niñas de 14, 12 y 8 años de edad, y gracias al apoyo de los abuelos maternos y su hermana ha salido adelante.

Para el bombero y paramédico no ha sido una tarea fácil criar a las tres menores de edad sin la figura de su esposa y con el tiempo limitado que tiene para cumplir con los dos trabajos, pero nunca ha sido una opción para él dejar de luchar para sacarlas adelante.

Me tocó jugármela solo como padre y aquí estoy para ellas, no ha sido una tarea fácil tengo que admitirlo y eso se complica más porque en Bomberos descanso tres días, después de jornadas de 24 horas y esos los utilizó para trabajar como paramédico en la Apiguay”, externó.

Desde que falleció su esposa, se decidió que sus suegros se llevarían con ellos a vivir a Camila, Cassandra y Cassamy, pero hace un mes la pequeña de 8 años se regresó a su hogar, lo que lo llenó de alegría.

“Es pesado para los dos, porque tengo que salir a las 6 de la mañana a dejar a la niña con mi hermana y la recojo tarde, pero soy más feliz teniéndola a mi lado, me gusta estar al pendiente de todo lo que hacen, de su educación”, apuntó.

Los abuelos maternos de sus hijas, fueron parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios y saben que este trabajo requiere dedicación y vocación para prestar auxilio a la comunidad cuando lo soliciten al registrarse un incendio, accidente automovilístico u otro servicio.

“Soy papá de tres pequeñas, que me han enseñado a cómo hablarles, a tener tacto al dirigirme a ellas, ha sido difícil, pero no imposible porque sus abuelos (maternos) me ayudan siempre que lo necesito”, resaltó.

El Día del Padre, Contreras Uzcanga lo celebrará trabajando 24 horas continuas en la Estación Norte de Bomberos Voluntarios junto a sus compañeros.