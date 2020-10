“Me hace falta lo que ganaba”: Paqueteros sufren sin trabajar

HERMOSILLO.- Margarita Varela tiene 66 años de edad y atraviesa por una difícil situación económica, ya que desde el inicio de la pandemia por coronavirus dejó de trabajar como paquetera voluntaria en un supermercado, lo cual representaba su única entrada para los gastos del hogar.

Al igual que Margarita decenas de personas de la tercera edad no pueden acudir a las tiendas a cumplir con su trabajo de empacar los productos, pues forman parte del grupo de riesgo.

Cuando inició lo del virus nos dieron un apoyo de mil pesos y nos despacharon a la casa, la verdad han sido muy pesados estos meses, es mi única entrada lo que me daban ahí, y pues ese dinero que me dieron luego me lo acabé, ya voy para 7 meses y estoy batallando mucho”, explica Margarita.