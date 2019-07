Mayos se quitan el calor con café

NAVOJOA, Sonora.- Aunque hirviendo, el café es una bebida utilizada desde tiempos ancestrales por los indígenas Mayos para mitigar el calor, señaló Esteban Jusacamea Yocupicio, cobanaro mayor de Pueblo Viejo.



"En todos lados, en todas las comunidades se acostumbra el cafecito de talega por las mañanas y por las tardes", expresó, "es muy bueno para quitar el calor".



Agregó que al tomar el café caliente se siente una sensación refrescante, la cual explicó se debe a que la bebida hace sudar a la persona provocando esa sensación.



"Algunas personas no creen o no les gusta, pero al tomar café caliente uno empieza a sudar y ya el calor no es tan fuerte", enfatizó, "nuestros antepasados lo acostumbraban y nosotros seguimos con esa tradición".



Preparar esta bebida es todo un ritual, dijo, pues primero tuestan los granos, lo cual despide una aroma agradable, luego en un molino los procesan hasta conseguir el polvo, finalmente lo cuelan y sirven.



"Ahora se está usando mucho esos negocios que venden café ya listo, pero no hay como el de talega, el que se prepara en casa", agregó, "te despierta, te mantiene alerta y te quita el calor".