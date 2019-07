Matrimonio con 6 hijos pierde todo en incendio

EMPALME, Sonora.- Un matrimonio con seis hijos, de 14, 10, 7, 6, 5 y 3 años de edad, perdió todas sus pertenencias durante el incendio de la casa que habitaban en la colonia Juárez, del Municipio de Empalme.



Amelia Guadalupe Ontiveros Armenta narró que después de que salió con sus hijos de la casa que le habían prestado, fue consumida en su totalidad por las llamas, junto a los muebles, ropa y documentos que tenían de cada miembro de la familia.



"No sé cómo es que la casa se incendió porque no tengo luz, no tengo gas, es más ni agua, todavía no me explico cómo inició el fuego, y eso pasó como 15 minutos después de que salí con los niños a la casa de mi mamá", externó.



Con el sueldo de su esposo, de oficio llantero, dijo, no les alcanza para comprar nuevamente las camas, la ropa, el calzado, la hornilla y demás muebles que habían logrado adquirir a lo largo de su matrimonio.



"El presidente (Francisco Javier Genesta Sesma, vino a querer ayudarme, pero andan viendo cómo hacerlo porque la casa era prestada y no tengo un terreno donde puedan construirme un cuarto", puntualizó.



Hoy en día, dijo, viven en la casa de su madre, ubicada en la misma colonia Juárez, del Municipio de Empalme, pero debido a que no hay suficientes camas, algunos tendrán que dormir en el suelo y sin abanicos.



"Si la gente quiere apoyarme, puede hacerlo con colchonetas y un abanico para que los niños no estén tanto en el calor, y también ocupamos ropa de edades 16, 14, 10 y 8 años de edad, de niño y de 7 y 5 años de niña y los zapatos son del 8, 22, 19, de hombre y del 18 y 16 de niña", externó.