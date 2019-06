Matan a 3 personas en Guaymas; una de ellas era mujer

GUAYMAS, Sonora.- Antes de registrarse este ataque contra la Policía Municipal la madrugada de ayer, tres personas fueron asesinadas en dos hechos distintos, entre ellos una mujer y un hombre discapacitado.



La primera ejecución ocurrió en el interior de un domicilio en la colonia Nacionalización del Golfo, ubicada al Sur del Municipio, en contra de Francisco Javier "N.", quien no tenía sus extremidades inferiores; fue antes de las 02:00 horas.



El segundo evento se perpetró en el fraccionamiento Linda Vista, en el sector Guaymas Norte, contra de Juan Carlos "N.", que se encontraba en el interior de un vehículo Hummer, en color gris, de modelo reciente.



Posterior a estos hechos, los hombres ingresaron a una vivienda donde se encontraba Jacqueline "N.", para golpearla de forma salvaje y al finalizar darle el tiro de gracia en el rostro y huir con rumbo desconocido.

Llama a no salir



A través de un programa radiofónico local, la alcaldesa Sara Valle Dessens exhortó a los guaymenses a no salir de sus casas si no es necesario hacerlo, para prevenir riesgos ante la situación de violencia que se registra hoy día en la ciudad.



La primera edil subrayó que en el combate a la inseguridad que prevalece, las autoridades federales, estatales y municipales, así como los padres de familia y maestros, deben aportar el mejor esfuerzo para reducir los índices de criminalidad que existen.



La influencia de las caricaturas y videojuegos con exceso de violencia, los narcocorridos sonados en las radios, la desintegración familiar y la no aplicación de valores en casa y aulas, van delineando el perfil de muchos jóvenes que optan por ser reclutados por grupos criminales", consideró.

Deshumanización en agresiones

Se ha generado una deshumanización en las agresiones armadas y homicidios dolosos, recalcó Manuel Emilio Hoyos, pues en los últimos hechos violentos en Sonora ha habido niños lesionados y uno asesinado.



El titular del Observatorio Ciudadano por la Seguridad destacó que una de las fechas con un pico alto en homicidios había sido septiembre de 2018, con 38, esto registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero los 70 que van registrados tan sólo en este mes de junio, han superado la fecha anterior.



Destacó que el problema en Cajeme (homicidios y agresiones armadas) no es que se haya generado de la noche a la mañana, ya que evidentemente se ha incrementado la violencia en los últimos meses, por lo que es una situación que se viene arrastrando desde hace años.