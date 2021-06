Más de cien madres de familia se manifiestan por apertura de guarderías en Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Un grupo de poco más de 100 madres de familia que requieren el servicio de guarderías adscritas al IMSS, las cuales se encuentran cerradas hace más de un año, se manifestaron por fuera de Palacio Municipal en exigencia de la pronta apertura de estas.

Portando cartulinas con las leyendas “Reapetura ya” “Necesitamos guarderías” “Las mamás trabajadoras necesitan las guarderías” y “No tenemos quien cuide a nuestros hijos”, entre otros, se plantaron por fuera de la puerta principal del ayuntamiento en espera de atención de alguna autoridad.

María Elba Cota Gutiérrez, madre manifestante, explicó que el servicio de guarderías es sumamente necesario e importante, ya que la mayoría de las madres de familia trabajadoras no tienen donde dejar a sus hijos cuando acuden a sus lugares de empleo.

“Desde que cerraron las guarderías yo he estado batallando para que me cuiden a mis dos hijos, tengo una compañera madre soltera que tuvo que dejar el trabajo para no descuidar a sus hijos, no podemos costear quien nos cuide a nuestros pequeños, lo necesitamos”, detalló.