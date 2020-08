Más de 20 mil sonorenses han superado el coronavirus

A la fecha, son 20 mil 286 las personas que en Sonora se han recuperado de Covid-19.

Enrique Clausen, secretario de Salud en Sonora, comentó que hace meses no llegaban a una noche en que informaran cifras bajas de fallecimientos (se reportaron ocho) como el día de ayer, pero advirtió que no se relajen las medidas preventivas, porque no es una señal de que ya pasó lo más difícil.

Aseguró que la mejor estrategia seguirá siendo el “Quédate En Casa”.

Recordó que a él le detectaron la enfermedad muy a tiempo y pudo salir; sin embargo, le quedan leves secuelas que le tomará un poco más de tiempo superar, pero espera poder estar “al 100” y no se va a rendir.

Habló de un audio que circula que es de una mujer de Bolivia que pasó los estragos del coronavirus y murió.

Quiero compartirle mi voz de la realidad de las cosas, sé que se han compartido muchos memes, muchos chistes, sobre el coronavirus, pero sólo las personas que estamos con el virus sabemos que es lo que realmente se siente y cómo es la gravedad del asunto”, leyó en una carta.

Anoche se confirmaron ocho decesos más por coronavirus en Sonora, por lo que se acumulan 2 mil 434 defunciones y hubo 292 nuevos casos de infectados: En total se tienen 25 mil 483 contagios, informó José Jesús Duarte Cubillas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud.

Indicó que con “Anticipa” se ha logrado examinar a más de 15 mil sonorenses con síntomas de Covid-19, a los que sospechen de la enfermedad que llamen al Centro Centinela más cercano. Ayer fueron dados de alta 26 pacientes por mejoría en diferentes hospitales de Sonora.