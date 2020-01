Marlon va por su segunda migración; deja a sus hijos en México

NOGALES, Sonora.- Por su segunda migración va Marlon Delgado Villanueva, quien hace 16 años llegó a México de su natal Honduras y ahora espera llegar a los Estados Unidos. Originario de Santa Rita Honduras, el migrante de 38 años tiene alrededor de tres semanas en la ciudad y la mayor parte de su tiempo la ha compartido ente el Albergue San Juan Bosco, Grupo Beta y el Comedor del Migrante.

A diferencia de otros de sus compatriotas, sus hijos los tiene en México, tres en total y en el estado de Chiapas.

“Aquí gracias a Dios tenemos comida y todo, no nos dejan, nos ayudan con zapato, ropa, trabajo no, en eso andamos queriendo trabajar pero ahorita no tenemos nada’’, platicó.

En espera de turno para iniciar su solicitud asilo en la Unión Americana deberá esperar un par de meses.

“Aquí seguimos pasándola, como no tenemos quien nos ayude, tenemos que rifarla solo, sigo adelante pero a veces amanezco medio desanimado pero la plebe me anima’’, agregó.