Marisol Vindiola: Vínculo entre Tucson y México

La hermosillense es una "máster" del turismo regional, apasionada por compartir con los visitantes mexicanos las facetas más divertidas e impresionantes de ese popular destino en Arizona.

Como directora senior de Marketing Multicultural de Visit Tucson, Marisol trabaja directamente con todos los departamentos de la oficina de turismo, miembros comerciales y organizaciones gubernamentales locales, estatales e internacionales para fortalecer la promoción y relaciones entre Tucson y México.



Originaria de la capital sonorense, Vindiola cuenta con licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Sonora y certificación en Negocios y Liderazgo de Organizaciones No Lucrativas, así como Ciencias de Marketing Digital.

¿Por qué decidiste convertirte en una "máster" del turismo?



"Me apasiona que puedo promover a la región del desierto sonorense, que es Sonora y Arizona, resaltar lo hermoso de ambos estados, su gente, su cultura, su herencia, forma de vivir y gastronomía; aparte, el desarrollo económico que se genera en la región".

¿Cómo defines la relación actual entre Sonora y Tucson?



"Es excelente: yo no veo línea divisoria en la frontera, me gusta destacar las bondades de ambas partes en cuanto al turismo; toda la vida, para muchos sonorenses, Tucson ha sido como la segunda casa, más allá de las compras".

¿Cómo es un día normal en tu vida?



"Me levanto, tomo cafecito y voy a mi oficina, que está en un edificio estilo barroco mexicano en el corazón de la ciudad; es cruzar esas calles, saludar a la gente que trabaja en esa área, tener reuniones y ver colaboraciones y proyectos de turismo, cine y cultura".

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



"Ahorita tenemos un proyecto de muralistas binacionales, van a hacer algo padrísimo en el centro de Tucson para dar a conocer este biculturalismo y su creatividad; también estoy trabajando en otro proyecto de maestras cerveceras binacionales, que me llena de mucho orgullo y espero, algún día, ser secretaria de Turismo del estado de Arizona".

¿Algo que te gustaría agregar?



"Yo llegué a Tucson y no hablaba ni una sola palabra en inglés, entonces, llegar a este punto ha sido mucho trabajo y esfuerzo, pero me enorgullece que podamos tener representación de mexicanos y latinos en organizaciones tan importantes de desarrollo económico, como es el turismo".

"Yo sufro un poco de insomnio, porque soy hiperactiva y cuando no puedo dormir bien, no funciono al 100% al día siguiente; por eso me duermo temprano y procuro mis noches completas de sueño"





Colaboradora estratégica



• Es miembro de diversas mesas directivas:

• Ayuntamiento de Arizona

• Asociación de Relaciones Públicas de América-Capítulo Tucson

• Ciudades Hermanas Tucson-México



Además:



• Integrante del Comité de Turismo de la Comisión Arizona-México

• Locutora de programa de radio binacional (Sonora-Arizona)

• Colaboradora en diversos medios informativos de habla hispana



Síguela:



En Facebook: @marisol.vindiola

En Instagram: @marisolvr17