Marinos suplirán a policías mientras se capacitan: Alcaldesa de Guaymas

GUAYMAS, Sonora.- Los elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México suplirán a los agentes en la Policía Municipal en Guaymas sólo en los dos meses que dure su capacitación en la milicia, para no descuidar las labores de seguridad en la ciudad, informó la alcaldesa.



Sara Valle Dessens aseguró que la totalidad de los uniformados acudirán a la evaluación y capacitación que la Semar arrancó el lunes, con el propósito de que sumen más experiencia en sus currículos y puedan acceder a mejores salarios y prestaciones.



"Cuando cumplan los requisitos que pide la Marina los elementos van a ir a la Ciudad de México por dos meses a una capacitación y en ese tiempo van a ser suplidos por otras personas (marinos), nada más mientras están allá, para no dejar sola a la ciudad en patrullaje y todo", explicó.



Los gendarmes para poder permanecer a las filas policíacas, resaltó, deberán tener el examen del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) y haber acreditado la revisión y capacitación de la Marina, de lo contrario tendrán que conformarse con ser removido a otra área.



"Los que no pasen, se quedarán de acuerdo a las formas del Capitán (Andrés Humberto Cano Ahuir). Se han estado haciendo reacomodos en las comisarías, comandancias e incluso en lo administrativo, eso no quiere decir que sean buenos o malos policías, es una estrategia para prestar un mejor servicio", puntualizó.



Desde que ingresó la milicia en la dirección de Seguridad Pública Municipal hasta los cambios que se han realizado, dijo, ha recibido mensajes, llamadas de forma indirecta y hasta comentarios de elementos que están inconformes.

Militares en policías de Sonora no es plan nacional: López Obrador

El que Marinos se hagan cargo de la seguridad municipal como ocurrirá en Guaymas y Empalme, Sonora, no es un plan que se replicará en el resto del País, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



"No es un plan que se tenga a nivel nacional, esto se hizo en Sonora porque lo solicitaron las autoridades locales, nosotros tenemos como prioridad el fortalecimiento y despliegue de la Guardia Nacional", precisó.



El mandatario informó que el Gobierno federal está acordando con los gobernadores y que, en el caso de Sonora, se acordó con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano apoyar en la depuración de policías estatales y municipales.