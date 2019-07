María necesita ayuda para comprar una prótesis

HERMOSILLO, Sonora.- La amputación de la pierna derecha ha impedido a María Guadalupe Carrera Rivera, de 39 años, trabajar, incluso en los ''quehaceres'' del hogar, pide el apoyo de la comunidad para una prótesis que le dará la posibilidad de regresar a la actividad diaria.

Explicó que al vivir en una casa de cartón en la invasión Tres Reinas, al Sur de Hermosillo, las recientes lluvias le han remojado pertenencias como su colchón y ropa.

"Lo que más me preocupa a mi, es mi pierna, una prótesis si me ayuda porque así me podría valer por mi misma y así no, así batallo con la silla y ya con la prótesis pues ya me puedo mover, ya puedo hacer yo más cosas", aseveró.

En las recientes lluvias no pudo si quiera ayudar a sus hijos para evitar que el agua entrara a su casa, pero al tener una prótesis podrá recobrar la movilidad, aseguró. Explicó que la prótesis tiene un costo aproximado de 32 mil pesos, las más económicas, razón por la que pide apoyo a la comunidad.

María Guadalupe indicó que hace 4 meses perdió la pierna derecha debido a que le cayó una infección que se complicó por los problemas de diabetes, al grado que le amputaron desde debajo de la rodilla.

Explicó que es una mujer sin pareja que tiene dos hijos, y han salido gracias al esfuerzo del mayor de ellos que tiene 18 años porque trabaja de ayudante de albañil pero no le alcanza para comprar la prótesis.

Si usted desea ayudar puede comunicarse vía telefónica o por Whats App al teléfono 6624698807, para lograr que María Guadalupe pueda tener una vida mejor.