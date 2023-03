María Elena Gallego: persona, más que género

Muchas de las posiciones que antes eran ocupadas tradicionalmente por hombres en cargos de liderazgo y dirección en las empresas, en 2023 están presididas por mujeres, lo que habla de un aumento en la participación de ellas, consideró María Elena Gallego Lechuga.

“Las mujeres hemos demostrado, con el debido respeto, que podemos dar iguales mejores resultados que los hombres. Esto significa que nos complementamos y no competimos”, enfatizó.

Como presidenta y CEO de Grupo Collectron International Management -que incluye a Sonora S. Plan y Sonitronies, empresas que prestan servicios de administración de negocios para la industria de manufacturas-, expresó que cada día la participación de las mujeres es mayor y su papel en la vida económica y social es más notable.

MEG, como es conocida María Elena en su entorno cercano, ocupa el sexto puesto en el ‘ranking’ de las “100 mujeres más poderosas de los negocios en México”, que realiza reconocida plataforma informativa nacional.

La ejecutiva es la muestra de una mujer que ha tomado decisiones siempre, tanto en su vida personal como profesional.

“Confieso que he sabido rodearme de hombres y mujeres talentosos que me aconsejan y me hablan con la verdad, y con información útil para tomar decisiones con menor grado de riesgo e incertidumbre”, agregó.

No es el género de una persona, puntualizó, sino la persona misma quien toma decisiones que derivan de una responsabilidad grande.

“Si no, cualquiera tomara decisiones, pero quizá no las correctas. Cuando lo haces y te entregas, creas tu portafolio histórico de tu participación profesional, al igual que de responsabilidad moral”, enfatizó.

Como el ámbito de la industria es internacional, mencionó, cuando una empresa extranjera se establece en México, lo que buscan es el talento y no el género, ya que es una esfera de trabajo abierto más allá de una sola cultura.

Por ello, en cuestión de equidad, sí hay oportunidades para ocupar puestos directivos en la industria; para ocuparlos, deben procurar ser cada vez más profesionales y querer estar en estas posiciones que traen consigo grandes responsabilidades.

“Creo que las mujeres debemos ser más participativas en la medida que haya un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar, y cada una deberá tomar sus decisiones prioritarias para que no fallen ni en su casa ni en el trabajo”, expresó.

En la organización que dirige, resaltó Gallego, los recursos humanos son realmente el capital y el talento, mismo que cuidan y facilitan su desarrollo ya que es gracias a estos hombres y mujeres que han logrado crecer aun en las peores crisis.

Consideró que por naturaleza, acciones como cuidar, ver y administrar a otra persona son virtudes que las mujeres traen por nacimiento.

En cuanto a equidad y derechos de ellas, en México hay logros importantes, calificó la empresaria; en los últimos tres años de su vida, conoció a mujeres que están fuera de su ámbito laboral, las cuales actualmente la enriquecen con su amistad y sabiduría.

“Veo que cada vez más mujeres se esfuerzan y se preparan mejor para los retos que vivimos y, tanto hombres como mujeres, debemos de entender de verdad que los derechos y equidad en todos los contextos deben fomentarse y promoverse”, declaró.

De ocurrir esto, añadió, en un futuro cercano se podrá lograr que sea una realidad el respecto y el trato por igual a las mujeres.

María Elena Gallego dijo que aún le falta mucho a la humanidad para aceptar el rol de la mujer como persona, por lo que es imperativo que se les brinde el mérito por su quehacer.

“Hay que reconocer a todas las mujeres que en el hogar o en los trabajos demuestran que pueden ser jefes de la familia y también proveedoras del hogar, formar a los hijos, mejorar las condiciones de vida y educar a sus hijos varones en el respeto a las mujeres, en todos los ámbitos donde se desempeñen”, apuntó.