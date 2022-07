María Elena Gallego: Empresaria y Súper Mujer

Desde su ingreso en 1982 a Sonitronies-Sonora S Plan-Collectron, empresa 'shelter' que atrae inversión extranjera a México, su carrera ha sido ascendente y exitosa, siempre buscando el crecimiento y generación de nuevos empleos para aportar a la derrama económica en el país.

Hoy se desempeña como presidente y CEO de Grupo Collectron; como asociada del programa albergue durante los últimos 40 años, ha contribuido a establecer en México a 230 operaciones de las 290 empresas iniciadas por la compañía en el estado de Sonora.

¿Por qué decidió volverse una "máster" de la industria de manufactura, qué le apasiona de su trabajo?



"Que constantemente estamos expuesto a la mejora de cualquier producto hecho en el mundo, ya que la industria manufacturera es internacional; a la vez, el alcance del ser humano de poder desarrollarlo y fabricarlo".

¿Cuál considera que es el papel de las mujeres en este campo a nivel nacional?



"La administración, el liderazgo, compromiso, responsabilidad, honestidad sobre todo... todos los factores más importantes que puedan resaltar a un ser humano".

¿Por qué decidió además involucrarse en diversos organismos de beneficio para la comunidad?



"Para regresar algo de lo que se me ha dado, he recibido mucho de parte de la comunidad y si es posible, abrir caminos a otros como se me abrieron a mí en el transcurso de mi carrera".

¿Cómo es un día normal en su vida?



"Diría que mis días no son normales, ya que siempre me encuentro en guardia de responder al negocio, la familia o algún amigo... mi mamá me dice que mis días deberían tener 36 horas, para que me alcancen".

Después de una jornada intensa, ¿cómo recarga energías?



"Como cualquier persona normal, en la noche veo alguna novela, ya que es el problema de alguien más y no mío (ríe)... por las mañanas, salgo a caminar temprano".

"El descanso es muy importante: tengo 40 años en la maquila y ya no soy la misma jovencita de 22 años que empezó a trabajar en esto; tengo que tomar mi tiempo de descanso para poderme levantar y seguir adelante"





Multifacética



• Seleccionada como una de las 100 mujeres más poderosas del país en los negocios 2021, por onceavo año consecutivo.

• Miembro del Consejo Directivo y Vinculación de la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) desde su fundación en 2000.

• Promotora de la Certificación de Empresas Socialmente Responsables.

• Benefactora del Club de Niños y Niñas de Nogales.

• Integrante de diversos grupos y asociaciones que apoyan a mujeres y niños vulnerables.

• Forma parte de la Junta de Gobierno de ProSonora/Secretaría de Economía.

• Presidente del Consejo Empresarial de Nogales, Sonora.