Marco Corral: Gurú de la moda

Marco Corral cuenta con una increíble trayectoria que lo ha llevado a cruzar fronteras desde sus inicios, con más de 30 años en la producción y coordinación de un sinfín de desfiles de moda, además de ser columnista de medios informativos de gran renombre y cronista de semanas de la moda.



La lista de ‘celebrities’, marcas y desfiles con quienes ha colaborado es enorme; por su ojo y buen gusto tiene la posibilidad de crear conceptos que se convierten en tendencia y los puedes encontrar en portadas y publicidad de grandes marcas.

Tu trayecto y reconocimiento actual te convierten en un máster de la moda internacional; ¿qué hay detrás de todo ello?



“Hay mucho trabajo: Yo tengo 33 años de carrera y ésta es mi pasión; me da mucho orgullo el reconocimiento, pero no trabajo por el reconocimiento, lo hago porque es lo que más me gusta hacer en la vida”.

¿Cómo iniciaste en el mundo de la moda?



“Picando piedra, pues yo no sabía mucho; estudié comunicación, empecé teniendo varios trabajos hasta que llegué a Ocean Pacific, combiné la comunicación con la moda y empecé a hacer cosas como desfiles, pasarelas y estilismo para publicaciones; ahí me di cuenta que esto es lo que quería hacer”.

¿Cuál consideras que ha sido tu logro más importante?



“La oportunidad de trabajar con mucha gente y conocer de cerca a personalidades, y que luego ellos me jalen para proyectos personales, por ejemplo: Alejandro Fernández, Érika Buenfil, Joe Jonas, Eva Longoria y otros que me han permitido seguir trabajando con ellos”.

¿Dónde encuentras inspiración para realizar tu trabajo?



“En todo: Publicaciones, fotos, hasta memes; la gente con la que trabajo me inspira mucho, el arte contemporáneo, todo se va grabando en el ‘disco duro’ del cerebro y con eso hago combinación de prendas y colores que alguna vez vi en algo que me llamó la atención”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Sueño con seguir haciendo producciones, retirarme e irme a algún lugar cerca de México y regresar sólo para proyectos específicos”.

Mensaje para los lectores de EL IMPARCIAL:



“Hay que perseguir sus sueños, por más lejanos que se vean, no hay que rendirse; si te enfocas y te poner terco con ellos, lo vas a lograr”.



“Dormir bien es fundamental para la creación de nuevas ideas para el trabajo; yo soy de dormirme temprano y empecé a dormir siestas, y son muy reparadoras”



